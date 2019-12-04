Николай Патрушев обсудил в Шанхае американские санкции

В Шанхае прошел второй, сразу после Пекина, раунд российско-китайских консультаций по стратегической безопасности.

Николай Патрушев обсудил с членом Политбюро ЦК КПК Ян Цзечи вмешательство во внутренние дела суверенных государств, а также российско-американские и китайско-американские отношения.

Это уже вторая встреча Патрушева и Ян Цзечи за последние два месяца. В прошлый раз они общались в Бразилии в октябре на полях встречи высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности. Тогда в столице Бразилиа и сейчас в Шанхае Патрушев и Ян Цзечи абсолютно совпали по оценкам отношений двух стран с США.

Как напомнил Патрушев китайскому коллеге в Бразилиа, США утвердили новую Стратегию национальной безопасности США. В ней открыто было заявлено, что Москва и Пекин бросают вызов американской мощи, влиянию и интересам, пытаясь подорвать безопасность и благополучие Америки. При этом, согласно американской стратегии Китай и Россия намерены "ограничивать свободу и справедливость в экономике, наращивать военный потенциал, а также контролировать информацию и данные для угнетения своих обществ и расширения своего влияния".

Чуть позже в статье "Российской газете", которая сразу была переведена на китайский язык и опубликована в центральных печатных изданиях КНР, Патрушев заявил, что возникновение новых мировых и региональных центров силы не могло устраивать традиционные центры силы - в первую очередь США и ведомый ими так называемый коллективный Запад.

По словам Патрушева, в 1990-х годах американцы полагали, что Россия окончательно списана со счетов, а Китай при всех своих успехах в экономической сфере не сможет претендовать на статус мировой державы первой величины. Это породило иллюзию того, что в мире навсегда установился либеральный миропорядок, в основе которого лежала американская гегемония.

Фото: Иван Егоров/ РГ

Однако, как напомнил секретарь СБ РФ, уже к концу 2010-х годов Россия смогла стремительными темпами восстановить свой потенциал и вернуть утраченное влияние на мировой арене.

"Китай, со своей стороны, начал уверенно оспаривать статус США как глобального экономического лидера. Сегодня Китай уже генерирует больший объем ВВП по паритету покупательной способности, чем США", - воодушевил китайских коллег Патрушев.

Уже в среду во время расширенных консультаций в Шанхае российская и китайская делегации обсудили военное и военно-техническое сотрудничество, ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая проблематику Корейского полуострова. Кроме того стороны обменялись мнениями о ситуации на Ближнем Востоке.

"Ключевые задачи по дальнейшему укреплению российско-китайского стратегического партнерства нам ясны. Намерены продолжать доверительный и обстоятельный диалог по всему комплексу вопросов безопасности", - заявил 4 декабря в Шанхае Николай Патрушев.

По его словам, глубокое политическое взаимодоверие между Россией и КНР позволяет динамично развивать военное и военно-техническое сотрудничество, проводить совместные войсковые учения, осуществлять дружественное взаимодействие в районе общей границы. Как отметил во время консультаций главком Сухопутных войск ВС РФ Олег Салюков, всего за период сотрудничества военных ведомств двух стран, в России было подготовлено более 4 тысяч китайских военнослужащих. Он также рассказал о большом количестве прошедших совместных российско-китайских сухопутных и военно-морских учений и выразил надежду, что китайские военные примут участие в масштабных российских учениях "Кавказ -2020".

В целом, как отметил секретарь Совбеза, российско-китайская связка уверенно утвердилась в числе ключевых факторов поддержания международной безопасности и стабильности. Также это касается становления многополярного мироустройства, демократизации механизмов глобального управления, обеспечения верховенства международного права. "Можно констатировать, что двусторонние отношения продолжают свое развитие по восходящей траектории в полном соответствии с ключевыми интересами наших государств", - подчеркнул секретарь СБ РФ.

Накануне во вторник, Николаю Патрушеву показали достопримечательности одного из самых больших мегаполисов мира, после чего он провел встречу с мэром Шанхая Ин Юном. Во время экскурсии секретарь российского Совбеза побывал в старом городе, набережной Шанхая и на телебашне. Кроме того Патрушев посетил два здания русских православных храма построенных в начале 20-го века в Шанхае. Китайская сторона сейчас проводит в них ремонт, после чего они станут культурными объектами, в которых в том числе, по большим праздникам разрешат проводить церковные службы Русской православной церкви.