Одной из основных угроз в НАТО сочли действия России

Руководство НАТО по-прежнему считает одной из главных угроз для альянса Россию. Об этом говорится в заявлении, опубликованном по итогам саммита НАТО, передает ТАСС.

В документе отмечается, что "действия России представляют угрозу евро-атлантической безопасности", а также отмечаются новые возникающие угрозы, в частности - в области кибербезопасности и терроризмом, который "во всех своих формах и проявлениях остается постоянной угрозой для нас всех".

При этом ранее в своем выступлении глава альянса Йенс Столтенберг указал на желание НАТО поддерживать диалог Россией, "потому что Россия - наш ближайший сосед, наш самый большой сосед".

"Даже если нам не удастся добиться лучших отношений с Россией в краткосрочной перспективе, нам нужно справляться и со сложными отношениями", - сказал он.