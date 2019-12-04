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04.12.2019 15:34
Рубрика: Общество

ООН: Обездоленных в мире становится все больше

Текст: Юрий Ершов
В 2020 году 168 миллионов жителей планеты будут нуждаться в гуманитарной помощи. Самый высокий показатель за годы после окончания Второй мировой войны. Об этом со ссылкой на результат представленного в среду анализа экспертов ООН, сообщает "Дойче прессе-агентур".

Это означает, что та или иная помощь в наступающем году потребуется каждому 45 землянину. Для сравнения: в истекающем году таких бедолаг насчитывалось, опять же по данным ООН, 146 миллионов человек. Очевидно, число нуждающихся серьезно возрастает.

Гуманитарная помощь, говорится в документе, - это, прежде всего, продовольствие, медицинское обслуживание, жилье, обязательное начальное образование.

Фото: iStock
ООН: В мире становится все больше голодающих

По мнению заместителя генерального директора ООН по оказанию помощи Марка Лоукока, ситуация будет только ухудшаться, "если мы не станем активнее заниматься проблемами изменения климата (наводнения, засухи) и устранением причин вооруженных конфликтов в мире". А чтобы как-то облегчить судьбу оказавшихся в беде людей, необходимо выделить на эти нужды приблизительно 26 миллиардов евро.

ООН, по словам Лоукока, возьмет на себя заботу о 109 миллионах человек в 53 странах. В первую очередь в Йемене и Сирии, где продолжаются гражданские войны, а также в Конго, где с 2018 года от смертельного вируса эбола умерли 2200 человек. Остальное финансирование, считают в штаб-квартирах Объединенных Наций, ожидается от международных благотворительных организаций и помощи отдельных стран. Правда, сетуют в ООН, в уходящем году последняя составила всего 55 процентов от ожидавшихся поступлений.

Общество Соцсфера
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