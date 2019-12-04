Останки советского солдата нашли на территории виллы в Германии

Останки советского солдата нашли в районе Потсдама на востоке Германии.

Человеческие кости были обнаружены во время строительных работ на территории виллы известного немецкого телеведущего Гюнтера Яуха. Скелет был зарыт в землю примерно на 30 сантиметров. По каске и гильзам от патронов установлено, что это солдат Красной Армии, пишет немецкая газета Bild.

В ближайшие дни судмедэксперты изучат останки и постараются выяснить, при каких обстоятельствах погиб человек. По мнению историка Ханнеса Виттенберга, советский военнослужащий погиб в конце апреля 1945 года. В районе Потсдама Красная Армия вела особенно тяжелые бои с вермахтом.