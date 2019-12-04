Крайне противоречивые сигналы поступали в последние дни о перспективах заключения сделки между КНР и США, призванной положить конец торговой войне двух китов мировой экономики.

С одной стороны, советник президента США Келлиэнн Конуэй сообщила агентству Reuters, что переговоры, которые вот уже полтора года создают неопределенность для экономистов по всему миру, могут привести к согласованию первой фазы сделки уже до конца декабря. Оптимистичный прогноз в среду озвучил и близкий к переговорному процессу источник агентства Bloomberg. По его версии, первая фаза сделки предусматривает частичную отмену торговых пошлин, введением которых Вашингтон и Пекин обменивались с весны прошлого года.

К компромиссу обе стороны подталкивают и внутренние факторы. Для Пекина это потери в торговле из-за пошлин, а также санкций против компаний из Поднебесной. Что до Трампа, то, хотя американская экономика сейчас на подъеме, положение главы Белого дома оставляет желать лучшего. Грядет голосование по его импичменту, а меньше чем через год ему предстоит попытка переизбрания на второй срок. Во внутренней политике все его начинания будет блокировать демократическая оппозиция, а потому значимых успехов Трамп может добиться разве что на внешнем поприще. И торговая сделка с Китаем могла бы стать одним из ключевых козырей в его предвыборной колоде.

Пекин не собирается ради торговой сделки терпеть "уроки демократии" из США

Сам Трамп, находящийся с визитом в Лондоне, изо всех сил попытался показать, что китайцам это соглашение гораздо нужнее, чем ему. Сроков он называть не стал и, более того, заявил, что "в каком-то смысле было бы лучше подождать до выборов (президента США), хотя китайцы хотят заключить ее (сделку) сейчас". Поторопил китайцев и министр торговли США Уилбур Росс. Он заявил телеканалу Fox Bisiness, что если до 15 декабря сделку не согласуют, то президент США даст отмашку на введение очередной волны пошлин на товары из Поднебесной. Однако портал axios.com утверждал, что контакты с Пекином вообще приостановлены из-за поддержки, которую Вашингтон высказал антиправительственным протестам в Гонконге. В Китае остро отреагировали на очередные "уроки демократии" из Вашингтона и дали понять, что это может затормозить торговые переговоры. В Пекине даже перешли на личности, сравнив госсекретаря США Майкла Помпео со сварливой бабкой Сян Линь из китайской литературы, которая "вечно повторяет одно и тоже". Американский дипломат ранее нелицеприятно высказался о китайских компаниях Huawei и ZTE, за что и "удостоился" комплимента из китайского МИД.