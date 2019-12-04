Федеральный закон от 2 декабря 2019 г. N 392-ФЗ "О внесении изменений в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий""

Принят Государственной Думой 21 ноября 2019 года

Одобрен Советом Федерации 25 ноября 2019 года

Внести в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 2, ст. 198; 1998, N 30, ст. 3613; 2001, N 11, ст. 1002; 2003, N 50, ст. 4847; 2007, N 24, ст. 2834; N 30, ст. 3808; 2008, N 45, ст. 5140; 2009, N 51, ст. 6162; N 52, ст. 6453; 2011, N 50, ст. 7362; 2012, N 10, ст. 1162; N 14, ст. 1551; 2013, N 27, ст. 3477; 2015, N 48, ст. 6724; 2019, N 30, ст. 4110) следующие изменения:

1) в статье 103:

а) в части второй слова "Осужденные мужчины старше 60 лет и осужденные женщины старше 55 лет" заменить словами "Осужденные, достигшие возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости в соответствии с законодательством Российской Федерации";

б) дополнить частью второй1 следующего содержания:

"21. Под возрастом, дающим право на назначение страховой пенсии по старости в соответствии с законодательством Российской Федерации, в настоящей статье и других статьях настоящего Кодекса понимается возраст, установленный частью 1 статьи 8 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях".";

2) в части пятой статьи 104 слова "осужденным мужчинам старше 60 лет и осужденным женщинам старше 55 лет" заменить словами "осужденным, достигшим возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости в соответствии с законодательством Российской Федерации,";

3) в части второй статьи 106 слова "осужденные мужчины старше 60 лет, осужденные женщины старше 55 лет" заменить словами "осужденные, достигшие возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости в соответствии с законодательством Российской Федерации";

4) в части третьей статьи 107 слова "осужденных мужчин старше 60 лет, осужденных женщин старше 55 лет" заменить словами "осужденных, достигших возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости в соответствии с законодательством Российской Федерации";

5) в части второй статьи 108 слова "осужденные мужчины старше 60 лет и осужденные женщины старше 55 лет" заменить словами "осужденные, достигшие возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости в соответствии с законодательством Российской Федерации,";

6) в части третьей статьи 180 слова "осужденные мужчины старше 60 лет и осужденные женщины старше 55 лет" заменить словами "осужденные, достигшие возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости в соответствии с законодательством Российской Федерации,".

Президент Российской Федерации В. Путин