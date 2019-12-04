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04.12.2019 22:22
Рубрика: В мире

Пентагон рассказал о новых поставках летальных вооружений Украине

Текст: Игорь Дунаевский

Соединенные Штаты продолжать поставлять смертоносные вооружения для украинских силовиков. Замминистра обороны США по политическим делам Джон Руд рассказал в среду, что "содействие Украине в сфере безопасности остается для нас приоритетом, мы продолжаем это выполнять".

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Хотя в прессе циркулирует много слухов о том, что с подачи президента Дональда Трампа часть военной помощи Украине была или до сих пор заморожена, замглавы Пентагона заверил, что это не так: "Нет приостановки никакой помощи. Ведомства, занимающиеся имплементацией, движутся вперед, осваивая финансирование, которое Конгресс одобрил в прошлом году в размере порядка 250 миллионов долларов на 2019-й финансовый год". По его словам, неосвоенными из них остаются лишь приблизительно 8,5 миллионов долларов.

Руд, которого цитирует агентство ТАСС, напомнил, что законодатели "продлили разрешение на эти ассигнования на 2020 финансовый год", который в США наступил 1 октября. Аналогичная сумма в 250 миллионов долларов запрошена и на следующий финансовый год.

В мире США В мире экс-СССР Украина
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