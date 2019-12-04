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Рубрика: В мире

Победитель лотереи в США не забрал приз почти в 15 миллионов долларов

Текст: Андрей Васильев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Победитель лотереи в США не забрал выигранный им джек-пот в сумме 14,6 миллиона долларов. Это самый большой лотерейный выигрыш в 2019 году, который остался невостребованным.

Этот горе-счастливчик выиграл в лотерею в штате Аризона многомиллионный приз 5 июня. По американским законам, срок действия билетов истекает через 180 дней и победивший обладатель билета имел срок до 17 часов 2 декабря, чтобы забрать свой приз. Однако он так и не пришел в офис лотерейной компании. "Чтобы претендовать на любой приз в размере 600 долларов или более, победитель должен подписать обратную сторону своего билета и прийти в один из офисов лотереи Аризоны", - сказал CNN сотрудник отдела общественной информации лотереи Аризоны Джон Гиллиланд.

Фото: iStock
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Это не редкость, когда выигрышный лотерейный билет остается невостребованным, но выигрыш, как правило, намного меньше, чем 14,6 миллиона долларов.

Например, за 12 месяцев, закончившихся в июне 2017 года, в невостребованных призах американских лотерей находилось 2,89 миллиарда долларов, сообщил CNN в 2018 году эксперт по лотереям Бретт Джекобсон. А в 2017 финансовом году 167 призов на сумму 1 миллион долларов и более также остались невостребованными. В 2019 финансовом году лотерея "Аризона" сэкономила из-за таких призов более 16,94 миллиона долларов. Куда пойдут эти деньги, зависит от государства.

Например, в той же Аризоне около 30 процентов таких выигрышей поступают на оплату услуг специально назначенных властями штата адвокатов, которые выступают от имени детей, подвергшихся насилию.

До 365 тысяч долларов идет на программу, которая дает тысячам учеников из числа коренных американцев возможность посещать колледжи.

Часть невостребованных призовых денег возвращается в лотерею для финансирования будущих выигрышей.

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