Почему экоактивисты Европы не замечают, что планы НАТО угрожают природе

Уже выглядит привычным, что шведская экоактивистка Грета Тунберг, которая охотно критикует мировых политиков за недостаточное внимание к "зеленым проблемам", никогда не ставит под сомнение оборонные расходы государств, а также урон окружающей среде, наносимый различного рода военными учениями. Вот и на этот раз, добравшись из американского штата Вирджиния на яхте до Лиссабона, а оттуда до Мадрида, где проходит конференция ООН по изменению климата, шведка вновь произнесла правильные, но малозначащие в качестве практического руководства слова об историческом выборе человечества и его незавидном будущем. При этом она проигнорировала тот факт, что одновременно с климатическим мероприятием в столице Испании в Лондоне завершился юбилейный саммит стран НАТО, от решений которого в не меньшей степени, чем от капризов природы, зависит будущее планеты.

В то время, как Еврокомиссия под руководством Урсулы фон дер Ляйен называет своей приоритетной задачей "новую зеленую сделку", способную снизить вредные выбросы в атмосферу на всей территории единой Европы, участники саммита НАТО в Лондоне голосуют за увеличение оборонных бюджетов, проведение дополнительных учений и модернизацию военной техники. При этом никаких экологических нормативов в отношении программ альянса не ставится - обсуждаются исключительно технические параметры. Экоактивисты во главе с Гретой Тунберг убеждают взрослых, что "летать - это стыдно", и требуют от них отказаться от авиаперелетов, которые способствуют загрязнению атмосферы. Но при этом никто из последователей Греты не критикует военных за проводимые летные учения и применение авиации для переброски техники с континента на континент.

По оценкам Европейского аудиторского суда Евросоюзу следует расходовать в год на "зеленую сделку" более триллиона евро, чтобы достичь поставленных к 2030 году целей по сокращению выбросов СО2. Однако страны ЕС согласились выделить для решения этой задачи не более 100 миллиардов, и то получение этих денег нельзя назвать гарантированным. Такой подход в принципе объясним - на саммите НАТО в Лондоне генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг объявил, что расходы альянса на оборону к концу 2024 года составят 400 миллиардов долларов и это цифра не окончательная. Так что на борьбу с климатическими изменениями у Старого света просто может не хватить денег.

Европейское агентство по окружающей среде опубликовало в среду доклад, где признало, что Европа не в состоянии к 2030 году уменьшить вредные выбросы в атмосферу для предотвращения изменений глобального климата. Это стало бы возможным, если бы в Евросоюзе в одночасье прекратили ездить автомобили с двигателями внутреннего сгорания, а самолеты летать. А еще над единой Европой существовал бы стеклянный купол, предохранявший ее территорию от "чужих" загрязнений. Например, из США, чей президент Дональд Трамп вывел страну из Парижского соглашения по климату, посчитав договор экономически не выгодным. Или из Бразилии, глава которой лидер Жаир Балсонару отказался считать защиту природы своей приоритетной целью. Так что "климатический нейтралитет" по вредным выбросам, о котором в эти дни рассуждают на ооновской встрече в Мадриде, пока в масштабах планеты выглядит задачей нерешаемой. Но эта реальность ничуть не мешает "зеленым партиям" в Европе эффективно спекулировать на климатических проблемах для достижения политических целей.

На саммите НАТО в Лондоне его участники вновь занимались тем, что сверяли список друзей и врагов. Попытки президента Франции Эмманюэля Макрона убедить партнеров по НАТО наладить стратегический диалог с Россией потерпели неудачу. Ранее альянс отверг инициативу российского президента Владимира Путина о введении европейского моратория на размещение в Старом свете новых американских ракет средней и меньшей дальности. Таким образом страны Евросоюза проголосовали за то, чтобы в случае военного конфликта, Европа стала законной целью для российских ракет. Однако при столь мрачном сценарии жителям Старого света вряд ли будет дело до "зеленых технологий", о которых они так активно пекутся сегодня.

Тем не менее, экоактивисты во главе с Гретой Тунберг в вопросы европейской безопасности предусмотрительно не лезут, сосредоточившись на борьбе за "градусы" и "проценты". Поэтому участники саммита НАТО в Лондоне не говорили об экологии, а на проходившей параллельно ооновской конференции по климату в Мадриде - о негативном влиянии на климат гонки вооружений. Все логично и удивляться тут нечему: когда Урсула фон дер Ляйен, выступавшая, в свою бытность министром обороны ФРГ, за увеличение военных расходов Германии и НАТО, стала председателем Еврокомиссии и теперь борется за увеличение расходов на экологические программы Евросоюза, комментарии излишни…