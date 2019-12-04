Почему Германия пытается обвинить Москву в убийстве чеченского боевика

Германия объявила о высылке двух российских дипломатов. Решение принято под надуманным предлогом о том, что Москва якобы отказывалась сотрудничать со следствием, которое занималось убийством гражданина Грузии - чеченского полевого командира. Такое объяснение дала канцлер ФРГ Ангела Меркель, да еще и оставив за собой право на дальнейшие шаги против России, включая введение санкций. Напомним, что 40-летний боевик был застрелен в немецкой столице в августе.

По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрий Песков, никакого отношения к властям России это убийство иметь не может. Он считает, что эта тема "экзальтируется германскими СМИ". Вероятно, это делается умышленно: ведь раскручивание скандала сейчас на руку властям Германии из-за сложной внутриполитической конъюнктуры. Правящая коалиция оказалась на грани распад из-за шокирующих результатов выборов нового руководства Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Неудивительно, что некоторым силам в правящей верхушке сейчас выгодно отвлечь внимание от внутренних проблем и возложить ответственность за резонансное убийство на Россию, запугать свое население. Западной общественности не привыкать к идеологическим мифам с обвинениями против России, которые из года в год штампуют местные власти, зачастую используя потом этот образ внешнего врага исключительно для достижения внутриполитических или экономических целей.

К травле Москвы по этому делу подключилась и американская пресса. Газета The Wall Street Journal утверждает, что, если федеральный прокурор ФРГ обнаружит "российский след", это может сказаться на энергетическом сотрудничестве Москвы и Берлина. США всеми силами пытаются вставить палки в колеса этому сотрудничеству, включая, прежде всего, проект "Северный поток-2". Новый скандал в Германии с обвинениями в адрес России для Вашингтона как нельзя кстати.

Кроме того, ситуация, которая сложилась вокруг высылки российских дипломатов, может быть совсем не случайной с учетом предстоящего 9 декабря саммита "нормандской четверки". Однако сама Меркель утверждает, что эти темы не связаны. Но нельзя полностью исключать, что с помощью обвинений в адрес Москвы Берлин рассчитывает оказать большее давление на Кремль.

Если же вернуться к самому убийству, то обвинения в адрес России в очередной раз поражают своей бездоказательностью, а их использование для обоснования высылки дипломатов выглядит по меньшей мере неуместным.

Информированный источник рассказал "РГ", что руки убитого в Берлине боевика в крови не то что по локоть, а по самое плечо. Его жертвами стали более 60 человек. Даже в прокуратуре Германии, где он запросил убежище в 2017 году, отмечали, что, как следует из свидетельских показаний, погибший принимал участие в боевых действиях в Чечне на стороне незаконных бандформирований в 2000-2004 годах. По данным СМИ, убитый был соратником террориста Шамиля Басаева и возглавлял отряд боевиков в те годы.

По оценке источника редакции, произошедшее в Германии - чистой воды криминальная разборка бандитских формирований между собой. Ведь деятельность таких фигур в Европе зачастую связана с разного рода криминалом, контрабандой, насилием, рэкетом, и конфликты между различными преступными группировками - совсем не редкость.

Но таковы уж внутренние реалии в Германии, что ее правосудию сейчас выгодно ухватиться за это убийство.

В Москве указали на отсутствие в данном деле каких-либо доказательств причастности российских официальных лиц к совершенному убийству. В МИД России подчеркнули, что в ближайшее время выработают ответные действия: "Рассматриваем заявления германской стороны о высылке двух сотрудников российского посольства в Берлине как безосновательные и недружественные. Политизированный подход к вопросам следствия недопустим. Вынуждены осуществить комплекс ответных мер".

Как сказал глава МИД РФ Сергей Лавров агентству "Интерфакс", "мы люди вдумчивые, сначала изучим, что нам инкриминируют, и с какой стати это произошло". Лавров подчеркнул, время на выработку ответных мер со стороны России потребуется "небольшое".