Федеральный закон от 2 декабря 2019 г. N 391-Ф3 "О внесении изменений в статьи 182 и 189 Жилищного кодекса Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 7 ноября 2019 года

Одобрен Советом Федерации 25 ноября 2019 года

Статья 1

Внести в Жилищный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 14; 2012, N 53, ст. 7596; 2013, N 52, ст. 6982; 2015, N 27, ст. 3967; 2016, N 27, ст. 4305; 2017, N 1, ст. 39; N 31, ст. 4806; N 52, ст. 7922; 2018, N 49, ст. 7506) следующие изменения:

1) пункт 5 части 2 статьи 182 после слов "планов их реализации," дополнить словами "и (или) органов местного самоуправления,";

2) часть 6 статьи 189 после слов "орган местного самоуправления" дополнить словами "в течение месяца со дня истечения указанного срока".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин