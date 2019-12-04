Поверку счетчиков организуют по-новому

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о приоритете электронной регистрации результатов метрологических работ.

Как отметил министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров, это один из первых российских законопроектов, закладывающих основу нормативного регулирования цифровой метрологической среды в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика Российской Федерации".

"Электронная регистрация результатов поверки и утверждения типов средств измерений станет единственным юридически значимым подтверждением результатов метрологических работ. Выдача бумажных свидетельств останется возможной, но необязательной и только по желанию заявителя", - сказал Денис Мантуров.

По его словам, эффект от нововведения смогут почувствовать все россияне. После того, как специалист сделает поверку, он должен будет занести ее результаты в реестр Росстандарта - Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений, который функционирует уже на протяжении шести лет.

"Владелец получит юридически значимое подтверждение выполнения поверки прибора и будет информироваться о дате следующей поверки", - заключил министр.