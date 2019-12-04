Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Екатерина Ясакова 
17:55 04.12.2019

Поверку счетчиков организуют по-новому

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о приоритете электронной регистрации результатов метрологических работ.
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Как отметил министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров, это один из первых российских законопроектов, закладывающих основу нормативного регулирования цифровой метрологической среды в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика Российской Федерации".

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Рост тарифов на транспорт и ЖКХ не превысит уровня инфляции

"Электронная регистрация результатов поверки и утверждения типов средств измерений станет единственным юридически значимым подтверждением результатов метрологических работ. Выдача бумажных свидетельств останется возможной, но необязательной и только по желанию заявителя", - сказал Денис Мантуров.

По его словам, эффект от нововведения смогут почувствовать все россияне. После того, как специалист сделает поверку, он должен будет занести ее результаты в реестр Росстандарта - Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений, который функционирует уже на протяжении шести лет.

"Владелец получит юридически значимое подтверждение выполнения поверки прибора и будет информироваться о дате следующей поверки", - заключил министр.

Сейчас читают

Жилая недвижимость
12:47

Стартовал прием заявлений от дольщиков на получение компенсаций

Стартовал прием заявлений от дольщиков на получение компенсаций

Дольщики проблемных домов начали подавать заявления на получение компенсаций по решению Фонда защиты прав участников долевого строительства. Выплата будет производиться в рублях. Размер компенсации рассчитывается индивидуально для каждого дольщика

Госуправление
03.12.2019

Изменились критерии признания дома аварийным

Изменились критерии признания дома аварийным

Правительство изменило порядок определения того, является ли дом подлежащим сносу или реконструкции. Теперь для этого должно проводиться инструментальное обследование, которое может выполняться только специализированными организациями с соответствующим разрешением

Недвижимость
03.12.2019

Как рынок отреагировал на реформу долевого строительства

Как рынок отреагировал на реформу долевого строительства

Переход на эскроу-счета проходит успешно, рассказали "РГ" в ДОМ.РФ. По итогам 2019 года ожидается, что банковский портфель проектного финансирования достигнет одного триллиона рублей