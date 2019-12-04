Кабинет министров Украины до Нового года рассчитывает принять изменения в трудовое законодательство, лишающие украинских работников почти всех прав и социальных гарантий. Проект нового закона "О труде" на следующей неделе поступит в Верховную раду, где будет рассматриваться по сокращенной процедуре. Помимо прочего, по новым правилам станет возможным увольнение беременных и предпенсионеров, в прошлом останется восьмичасовой рабочий день и профсоюзы. Об этом пишут украинские СМИ, ознакомившиеся с документом.

О том, что написанный в 70-х годах прошлого века трудовой кодекс не соответствует новым украинским реалиям и философии государственного либертарианства, провозглашенного партией "Слуга народа" (СН), президент Владимир Зеленский и премьер Алексей Гончарук заявляли ранее неоднократно. Например, в сентябре неженатый глава правительства жаловался иностранным инвесторам, что на Украине "проще развестись, чем уволить человека с работы", и обещал убрать все препоны в трудовом законодательстве, мешающие вести бизнес. Его собеседники в ответ акцентировали внимание премьера на чрезмерной "защищенности" украинских работников.

Проект готовился министерством экономики в авральном режиме и получился настолько "революционным", что остальные министерства, по информации издания "Страна", долго отказывались его согласовывать. Идеологу реформы, министру экономики Тимофею Милованову - тому самому, который гордо называет себя "дебилом" - пришлось даже прибегать к помощи своего друга Гончарука, который заставил остальных членов кабинета смириться с неизбежностью победы либертарианства. Причем, как шепчут злые языки, над законом "О труде", отменяющим КЗоТ, Милованов почти не работал, а просто поручил перевести на украинский язык полученную от Международного валютного фонда инструкцию.

Украинцам предложено перейти к американской модели трудовых отношений, базирующейся на индивидуальных договорах

Что испугало видавших виды украинских чиновников? Например, как сообщает издание "Страна", украинским работникам предложено перейти к американской модели трудовых отношений, базирующейся на индивидуальных договорах - краткосрочных, без нормирования рабочего времени, без материальной компенсации при увольнении и прочих "рудиментов" советского прошлого. Увольнение работников по таким договорам будет максимально упрощено для работодателя: краткосрочные - до двух месяцев - соглашения могут разрываться вообще без объяснения причин, "по собственной инициативе работодателя". Причиной для увольнения может стать что угодно, например, длительная болезнь - уведомление за три дня пришлют прямо в больницу. Лишаются защиты закона беременные женщины и женщины в декрете - их можно будет уволить по сокращению или "в связи с ликвидацией или реорганизацией предприятия". Последний прием уже считается у украинских работодателей эффективным способом избежать претензий от нежелательных работников. Восьмичасовой рабочий день станет не жесткой нормой, а необязательным для исполнения ориентиром. Куда важнее другая норма, описывающая минимальное время отдыха 12 часов, что означает введение 12-часового рабочего дня по умолчанию.

Переходные положения проекта Милованова предполагают прекращение действия не только КЗоТа, но и законов "Об отпусках", "Об оплате труда", "О профсоюзах". Вместо профессиональных союзов предложено создать некую Национальную службу посредничества и примирения, которая, как предполагают критики реформы, фактически станет подразделением Федерации работодателей Украины. "Работникам вместо бесплатной правовой профсоюзной помощи сразу предложат защиту в суде за деньги. Профсоюзы также будут лишены права общественного контроля за выполнением законодательства о труде. И что важно - профсоюзы лишат права участвовать в разработке государственной политики в сфере трудовых отношений, оплаты труда, социальной защиты". В планах правительства принять закон на последней пленарной неделе, по сокращенной процедуре, перед новогодними каникулами, дабы избежать общественной дискуссии и возможных волнений. Все это может наложиться на планы масштабных сокращений в бюджетной сфере: только государственная "Укрзализныця" собирается в следующем году уволить от 20 до 50 процентов сотрудников. Поэтому внутренняя оппозиция в партии "Слуга народа" уже предвкушает падение общего рейтинга: "В Сети появился проект закона, якобы разрабатываемого под руководством Милованова. Если данный проект реальный, то Тимошенко и Порошенко могут больше не заказывать социологию по "Слуге народа", ее просто не будет. Самое интересное, никто не сможет внятно ответить, зачем разрешать увольнять беременных женщин, людей на больничном и прочих. Вот просто так надо, и все", - предвкушает недоброе в своем Facebook депутат от правящего большинства Максим Бужанский.