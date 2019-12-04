Новости

Трамп назвал "шуткой" доклад о своем импичменте 22:11
Фуркад выиграл первую гонку Кубка мира за год 21:29
Instagram попросит дату рождения при регистрации 21:27
Видео: В Перми машина без водителя несколько минут ездила кругами 20:41
Зеленский ответил на звонок Скабеевой 20:18
УЕФА утвердил формат квалификации к ЧМ-2022 20:17
Стали известны даты выхода сериала "Дракула" от создателей "Шерлока" 20:15
Лукашенко объявил благодарность труженикам Брестской области 19:48
Создатель "Шерлока" и актриса Карен Гиллан планируют совместный проект 19:30
ПФР напомнил о сроках смены пенсионного фонда 19:24
Скворцова призналась, что бросила фитнес через 1,5 месяца занятий 19:16
Стволовые клетки "научили" доставлять лекарства к раковым опухолям 18:59
Путин похвалил российские средства радиоэлектронной борьбы 18:49
Трамп рассказал о проблеме контроля над ядерными вооружениями 18:48
МВФ ожидает снижения ключевой ставки Банком России в декабре 18:39
Бенедикт Камбербэтч написал книгу и зачитал из нее отрывок 18:32
"Спартак" намерен добиться отмены наказания болельщику 18:30
У существ возрастом 400 миллионов лет нашли современные глаза 18:30
В Польше раскопали богатое древнегерманское военное кладбище 18:25
Трамп отказался от пресс-конференции на саммите НАТО 18:16
Skoda Karoq получит в России восьмиступенчатый "автомат" 18:13
Трамп назвал соглашения с РФ в ядерной сфере самой важной проблемой 18:07
Омская мэрия объяснила, почему в детсаду прикрутили елку к потолку 18:03
Столтенберг рассказал об одновременном диалоге и сдерживании России 17:59
Москву парализовали 9-бальные пробки 17:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будут повышать пенсии в 2020 году
Как будут повышать пенсии в 2020 году
Что надо знать о страховке, планируя новогодние путешествия
Что надо знать о страховке, планируя новогодние путешествия
Как правильно выбрать искусственную елку
Как правильно выбрать искусственную елку
04.12.2019 20:40
Рубрика: В мире

Работа без защиты

Правительство оставит украинцам только право на труд и лишит социальных гарантий
Текст: Павел Дульман
Российская газета - Федеральный выпуск № 275(8033)
Кабинет министров Украины до Нового года рассчитывает принять изменения в трудовое законодательство, лишающие украинских работников почти всех прав и социальных гарантий. Проект нового закона "О труде" на следующей неделе поступит в Верховную раду, где будет рассматриваться по сокращенной процедуре. Помимо прочего, по новым правилам станет возможным увольнение беременных и предпенсионеров, в прошлом останется восьмичасовой рабочий день и профсоюзы. Об этом пишут украинские СМИ, ознакомившиеся с документом.
Улицы в США изобилуют примерами "будней капитализма", которые обещает украинцам закон "О труде". Фото: iStock / Bumblee_Dee Улицы в США изобилуют примерами "будней капитализма", которые обещает украинцам закон "О труде". Фото: iStock / Bumblee_Dee
Улицы в США изобилуют примерами "будней капитализма", которые обещает украинцам закон "О труде". Фото: iStock / Bumblee_Dee

О том, что написанный в 70-х годах прошлого века трудовой кодекс не соответствует новым украинским реалиям и философии государственного либертарианства, провозглашенного партией "Слуга народа" (СН), президент Владимир Зеленский и премьер Алексей Гончарук заявляли ранее неоднократно. Например, в сентябре неженатый глава правительства жаловался иностранным инвесторам, что на Украине "проще развестись, чем уволить человека с работы", и обещал убрать все препоны в трудовом законодательстве, мешающие вести бизнес. Его собеседники в ответ акцентировали внимание премьера на чрезмерной "защищенности" украинских работников.

На Украине запретили импорт электроэнергии из РФ на договорной основе

Проект готовился министерством экономики в авральном режиме и получился настолько "революционным", что остальные министерства, по информации издания "Страна", долго отказывались его согласовывать. Идеологу реформы, министру экономики Тимофею Милованову - тому самому, который гордо называет себя "дебилом" - пришлось даже прибегать к помощи своего друга Гончарука, который заставил остальных членов кабинета смириться с неизбежностью победы либертарианства. Причем, как шепчут злые языки, над законом "О труде", отменяющим КЗоТ, Милованов почти не работал, а просто поручил перевести на украинский язык полученную от Международного валютного фонда инструкцию.

Украинцам предложено перейти к американской модели трудовых отношений, базирующейся на индивидуальных договорах

Что испугало видавших виды украинских чиновников? Например, как сообщает издание "Страна", украинским работникам предложено перейти к американской модели трудовых отношений, базирующейся на индивидуальных договорах - краткосрочных, без нормирования рабочего времени, без материальной компенсации при увольнении и прочих "рудиментов" советского прошлого. Увольнение работников по таким договорам будет максимально упрощено для работодателя: краткосрочные - до двух месяцев - соглашения могут разрываться вообще без объяснения причин, "по собственной инициативе работодателя". Причиной для увольнения может стать что угодно, например, длительная болезнь - уведомление за три дня пришлют прямо в больницу. Лишаются защиты закона беременные женщины и женщины в декрете - их можно будет уволить по сокращению или "в связи с ликвидацией или реорганизацией предприятия". Последний прием уже считается у украинских работодателей эффективным способом избежать претензий от нежелательных работников. Восьмичасовой рабочий день станет не жесткой нормой, а необязательным для исполнения ориентиром. Куда важнее другая норма, описывающая минимальное время отдыха 12 часов, что означает введение 12-часового рабочего дня по умолчанию.

На Украине изменили закон для возобновления дел "евромайдана"

Переходные положения проекта Милованова предполагают прекращение действия не только КЗоТа, но и законов "Об отпусках", "Об оплате труда", "О профсоюзах". Вместо профессиональных союзов предложено создать некую Национальную службу посредничества и примирения, которая, как предполагают критики реформы, фактически станет подразделением Федерации работодателей Украины. "Работникам вместо бесплатной правовой профсоюзной помощи сразу предложат защиту в суде за деньги. Профсоюзы также будут лишены права общественного контроля за выполнением законодательства о труде. И что важно - профсоюзы лишат права участвовать в разработке государственной политики в сфере трудовых отношений, оплаты труда, социальной защиты". В планах правительства принять закон на последней пленарной неделе, по сокращенной процедуре, перед новогодними каникулами, дабы избежать общественной дискуссии и возможных волнений. Все это может наложиться на планы масштабных сокращений в бюджетной сфере: только государственная "Укрзализныця" собирается в следующем году уволить от 20 до 50 процентов сотрудников. Поэтому внутренняя оппозиция в партии "Слуга народа" уже предвкушает падение общего рейтинга: "В Сети появился проект закона, якобы разрабатываемого под руководством Милованова. Если данный проект реальный, то Тимошенко и Порошенко могут больше не заказывать социологию по "Слуге народа", ее просто не будет. Самое интересное, никто не сможет внятно ответить, зачем разрешать увольнять беременных женщин, людей на больничном и прочих. Вот просто так надо, и все", - предвкушает недоброе в своем Facebook депутат от правящего большинства Максим Бужанский.

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Роскосмос ответил на статью о "крахе" России как космической державы
Путин заявил о готовности сохранить украинский транзит
Правительство РФ зеркально ответит на продление Украиной спецпошлин
КНДР предупредила США о возможности полномасштабной войны
Патриарх Кирилл прокомментировал закон о домашнем насилии