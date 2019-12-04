Правительство разрешило продажу ювелирных украшений через интернет

В России легализовали интернет-продажу ювелирных изделий. Соответствующее постановление кабмина имеется в распоряжении агентства РИА Новости.

Документ дополняет существующие правила продажи товаров дистанционным способом новым пунктом: "на территории Российской Федерации допускается продажа ювелирных изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, сертифицированных ограненных драгоценных камней дистанционным способом с учетом особенностей, установленных законодательством РФ".

Сейчас драгоценные металлы, драгоценные камни и любые изделия из них официально нельзя продавать через интернет. Однако нет запрета на продажу их через различные сообщества и группы в соцсетях.