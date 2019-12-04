Президент Ирана готов сразу начать переговоры с США, если снимут санкции

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что он в течение часа готов приступить к переговорам с США, если американские власти снимут санкции с исламской республики.

"Президент США снимет санкции, и мы в течение одного часа начнем переговоры", - сказал Роухани, чьи слова приводит ТАСС со ссылкой на гостелерадио ИРИ.

В мае 2018 года США вышли из договора по иранской ядерной сделке. Она предполагала отказ Тегерана от ядерного оружия взамен за отмену санкций. Вашингтон поставил перед исламской республикой дополнительные политические требования и для их выполнения ввел жесткие ограничительные меры. В результате в Иране возник дефицит топлива. Цены на бензин в розничной сети выросли в два раза, что привело к беспорядкам.

В конце ноября госсекретарь США Майк Помпео анонсировал новые санкции в отношении Ирана под предлогом нарушения прав человека в республике.