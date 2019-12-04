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04.12.2019 15:44
Рубрика: Спорт

Президент УЕФА предложил разрешить офсайды

Текст: Максим Домчев
Фото: Istock Фото: Istock
Фото: Istock

Глава Европейского союза футбольных ассоциаций Александер Чеферин выразил недовольство системой видеопомощи рефери и предлагает разрешить офсайды в пределах 10-20 см. Об этом сообщает британское издание Mirror.

Фото: Istock
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"Считаю, что не нужно фиксировать офсайд, если он составляет один или два сантиметра,- цитирует издание Чеферина. - На системе VAR все линии рисуют сами видеоарбитры, и тут наблюдается наличие субъективности в их решениях. Поэтому мы намерены предложить арбитрам и Международному совету футбольных ассоциаций допустить офсайд в пределах 10-20 см".

Недоволен Чеферин и последними трактовками правил игры рукой. Когда старший офицер УЕФА по вопросам судейства Роберто Розетти показывал конкретные примеры, то половина зала придерживалась одного мнения, а вторая половина - другого. И применение этого правила до сих пор понятно далеко не всем, отметил глава УЕФА.

Прошелся он и по системе VAR.

"Некоторые арбитры в Англии видеоповторы вообще не смотрят. А в Италии этот процесс может затягиваться до тридцати минут. Это беспорядок, я никогда не был фанатом VAR", - заявил Чеферин.

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