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Текст:   Татьяна Замахина 
13:12 04.12.2019

Проект о защите граждан при покупке жилья прошел второе чтение

Госдума одобрила поправки в первую часть Гражданского кодекса, которые призваны защитить добросовестных покупателей жилых помещений от мошенников. Законопроект правительства прошел второе чтение.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Необходимость принятия такого закона связана с распространенностью мошеннических схем на рынке жилья, объяснил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. В таких случаях продает квартиру тот, кто не имеет право это делать, - иногда это целая серия продаж одного и того же объекта.

- В результате покупатель оказывается у разбитого корыта, на улице и без всяких компенсаций, - отметил парламентарий.

Именно на защиту добросовестных приобретателей жилья и направлен законопроект, который в случае принятия должен вступить в силу с 1 января 2020 года.

Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
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Согласно законопроекту, покупатель недвижимости, полагавшийся при ее приобретении на данные государственного реестра, признается добросовестным. Это может измениться, только если в судебном порядке будет доказано, что покупатель знал или должен был знать об отсутствии права на отчуждение этого имущества у лица, от которого ему перешли права на него.

Проще говоря, покупатель априори признается добросовестным, и оспорить его право возможно только в суде.

Предлагается также предусмотреть механизм компенсаций потраченных честным покупателем средств.

- Если в суде будет доказано, что жилье действительно продавал тот, кто не имел права это делать, то тогда законом предоставляется возможность компенсировать стоимость данного жилого помещения, - рассказал Крашенинников. При этом будет два варианта расчета компенсации -либо в соответствии с кадастровой, либо с рыночной стоимостью. Выбор - за гражданином.

Закон в случае его принятия будет иметь обратную силу, то есть коснется уже пострадавших граждан.

Глава думского комитета напомнил о соответствующем решении Конституционного суда и сообщил, что в бюджете эти деньги заложены.

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