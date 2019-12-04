Психолог предложила 6 способов спасти безнадежные отношения

Постоянные конфликты с второй половиной заставляют все чаще задуматься о разрыве. Психолог Ольга Романив навала "Вечерней Москве" шесть разных способов спасти отношения, даже если проблемы начинают казаться безнадежными.

Главный совет, который предложила психолог - попытаться спокойно обсуждать накопившиеся проблемы. Этот навык приходит не сразу. Но у любой пары существует период притирок друг к другу, слышать друг друга и находить компромисс - это искусство, которое рождается со временем, и позволяет прожить счастливо долгие совместные годы.

Любой паре оживить отношения поможет интересный совместный досуг. Это могут быть занятия спортом, путешествия, походы по культурным мероприятиям, романтические свидания - все, что нравится вам обоим и красит скучные будни.

Третий совет подойдет, конечно, не всем. Иногда укрепить семью помогает рождение ребенка. Родительство выводит отношения мужчины и женщины на новый этап - это совместная ответственность, забота, возможность взглянуть на своего партнера с новой стороны и полюбить его в этой роли. Психолог пояснила, что основная причина расставаний - это эгоизм одного или обоих супругов. Ребенок же помогает победить это качество.

Финансовое неравенство - еще одна причина разводов. Причем опасны оба варианта: когда кормилец муж, а жена не работает, и наоборот. Попробуйте устранить это неравенство, возможно, отношения пойдут на лад.

Пятый совет - для женщин. Психолог напомнила, что стоит следить за своим внешним видом, даже если вы живете под одной крышей долгие годы. Никто не требует от женщины встречать мужчину каждый день в "боевой раскраске" и на каблуках, но и превращаться в клушу также не стоит.

Также Ольга Романив посоветовала найти общий язык с друзьями и родственниками партнера. Постараться проводить время в общих компаниях, найти точки соприкосновения, быть дружелюбным и общительным - это поддержит вашу значимость в глазах супруга.