Путин не исключил прокладки газопровода на юг Европы в обход Болгарии

"Мы видим, несмотря на многократные заверения и просьбы к российской стороне обеспечить поставку нашего газа через Турцию в Болгарию, болгарская сторона - как это ни печально и ни странно звучит - сознательно затягивает реализацию проекта на своей территории", - заявил Владимир Путин. "Хочу об этом сказать прямо и публично", - подчеркнул он.

"Много раз руководство Болгарии обращалось с просьбой, после того как они сорвали "Южный поток", во что бы то ни стало реализовать "Турецкий"", - рассказал российский лидер. "Но и здесь, видимо, под давлением со стороны они выстраивали такую неспешную работу", - оценил он.

"Но посмотрим, как дальше будет реализовываться этот проект по болгарской территории, - заключил глава государства. - Если болгарское руководство не хочет, мы найдем другие пути реализации наших возможностей по югу Европы".