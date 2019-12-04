Путин обещал продолжить поставки газа Сербии

Сербия будет получать газ из России - так или иначе. Это гарантировал президент РФ.

По итогам переговоров с сербским коллегой в Сочи российский лидер заявил журналистам, что обсуждался вопрос увеличения поставок, в том числе, можно ли это сделать без транзита через Украину.

"Сербия будет обеспечена газом в любом случае", - заверил Владимир Путин. "Вопрос, который сегодня обсуждался, - увеличение поставок в Сербию", - рассказал он, поздравив руководство республики с ростом экономики.

"Без украинского транзита сможем ли мы в ближайшее время обеспечить увеличение - вот это вопрос, который мы обсуждаем", - также заметил российский лидер.

"Для нас самая важная новость, что президент Путин сказал: в любом случае Сербия получит газ, - заявил Александр Вучич. - Это большая новость для наших людей".