Путин похвалил российские средства радиоэлектронной борьбы

Отечественные средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) превосходят иностранные, заявил президент в Сочи на совещании с руководством Минобороны и предприятий ОПК.

"За последние годы предприятиями ОПК создано более 20 образцов техники РЭБ, которые позволяют войскам радиоэлектронной борьбы успешно решать весь спектр стоящих перед ними задач и по своим возможностям превосходят зарубежные аналоги", - констатировал глава государства.

"Нужно и дальше совершенствовать такие системы, а также информационно-управляющие комплексы, обеспечивающие эффективное применение войск", - указал Владимир Путин. При этом важно максимально учитывать опыт, полученный при проведении учений и боевом использовании такой техники. В частности, активно она применялась в ходе операции в Сирии.