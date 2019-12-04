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04.12.2019 18:49
Рубрика: Власть

Путин похвалил российские средства радиоэлектронной борьбы

Текст: Кира Латухина

Отечественные средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) превосходят иностранные, заявил президент в Сочи на совещании с руководством Минобороны и предприятий ОПК.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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"За последние годы предприятиями ОПК создано более 20 образцов техники РЭБ, которые позволяют войскам радиоэлектронной борьбы успешно решать весь спектр стоящих перед ними задач и по своим возможностям превосходят зарубежные аналоги", - констатировал глава государства.

Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости
Путин рассказал о мощной системе предупреждения о ракетном нападении

"Нужно и дальше совершенствовать такие системы, а также информационно-управляющие комплексы, обеспечивающие эффективное применение войск", - указал Владимир Путин. При этом важно максимально учитывать опыт, полученный при проведении учений и боевом использовании такой техники. В частности, активно она применялась в ходе операции в Сирии.

Власть Работа власти Власть Безопасность Армия Президент Правительство Минобороны
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