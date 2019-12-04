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04.12.2019 18:48
Рубрика: Власть

Путин рассказал о мощной системе предупреждения о ракетном нападении

Текст: Кира Латухина
Американские власти считают космос пространством для войны, Россия же против милитаризации космоса. Об этом заявил президент в Сочи на совещании по развитию Вооруженных сил. Владимир Путин также отметил возросшие возможности космической эшелонной системы предупреждения о ракетном нападении.
Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости
Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости

Ведущие страны активно развивают современные космические системы военного и двойного назначения, а военно-политическое руководство США вообще открыто рассматривает космическое пространство в качестве театра военных действий и планирует там боевые операции, заявил глава государства. США ускоренно создают космические силы, сказал он.

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
Путин заявил о новой задаче для ОПК

Россия всегда была против милитаризации космоса, напомнил Путин, но развитие ситуации требует повышенного внимания к укреплению ракетно-космической отрасли. За последние годы состав отечественной орбитальной группировки космических аппаратов военного и двойного назначения серьезно обновился, возросли и возможности космического эшелона системы предупреждения о ракетном нападении.

"Спутники Единой космической системы своевременно обнаруживают старты баллистических ракет с военных баз и из акватории Мирового океана, оперативно выдают информацию руководству страны и на пункты управления государством, Вооруженными силами", - констатировал президент. Завершено развертывание на геостационарной орбите космического комплекса высокоскоростной связи полного состава, также сказал он.

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