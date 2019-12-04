Путин рассказал о позиции России по Косово

Владимир Путин сообщил, что на переговорах с президентом Сербии обсуждалась ситуация вокруг Косово. На совместном заявлении со своим сербским коллегой Александром Вучичем он заявил, что Россия поддержит компромиссы по Косово, если к ним придут Белград и Приштина. "Мы, безусловно, поддержим позицию Сербии", - констатировал российский лидер.

Он также напомнил, что позиция России по Косово остается неизменной и опирается на резолюцию ООН, в которой зафиксированы фундаментальные принципы мирного разрешения косовского кризиса.

"В их числе уважение суверенитета и территориальной целостности, а также адекватное обеспечение законных интересов всех этнических групп, составляющих население региона", - пояснил президент.

Ранее в начале переговоров сам Вучич заявлял, что он не оптимист по поводу достижения окончательного решения, которое бы стало компромиссом между Белградом и Приштиной. Сербский президент также выражал признательность России за постоянную поддержку Сербии в сохранении территориальной целостности, суверенитета, и за поддержку на международном уровне.