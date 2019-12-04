Путин рассказал о состоянии сербского участка газопровода

Сербия может участвовать в транзите газа из России через "Турецкий поток", заявил президент РФ по итогам переговоров с сербским коллегой в Сочи.

"Что касается возможного участия Сербии в транзите российского газа через "Турецкий поток" - да, это возможно", - подчеркнул глава государства. "Все наши партнеры на Балканах, в Восточной Европе ставят этот вопрос", - добавил он.

"Мы готовы", - заверил Владимир Путин. "Сербский участок газопровода от границы с Болгарией до Венгрии почти готов - 90 процентов уже уложено труб, 85 процентов они уже готовы, в траншеях лежат. Вопрос в перекачивающих станциях", - пояснил он. "Вопрос нескольких недель", - уточнил российский лидер.