Путин заявил о готовности сохранить украинский транзит

Россия не возражает против сохранения транзита газа через Украину, но пока предлагаемые Москве условия неприемлемы. Впрочем, в Кремле надеются, что позиции удастся согласовать.

"Я постоянно повторяю, что мы готовы сохранить украинский транзит", - заявил журналистам в Сочи президент Владимир Путин. "Мы ведем сейчас переговоры об этом в Вене. Это никакой не секрет", - добавил он.

"Правда, условия, которые нам предлагают украинские транзитеры возможные - экономически не приемлемы для нас пока", - продолжил глава государства. "Но я надеюсь, что удастся как-то позиции согласовать", - заключил он.