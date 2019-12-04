Дело о коммерческом подкупе в корпорации "Энергия" дошло до суда

Сегодня стало известно о том, что бывший заместитель генерального директора ПАО "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" Алексей Белобородов предстанет перед судом в Подмосковье по обвинению в коммерческом подкупе.

По сообщению представителя главного управления Следственного комитета РФ по Московской области Ольги Врадий, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

Белобородов обвиняется в коммерческом подкупе и в приготовлении к совершению аналогичного преступления. И по части 8 статьи 204 УК РФ виновнику грозит реальный срок лишения свободы - до шести лет заключения и крупный штраф.

Доказать виновность по этой статье закона - достаточно сложно. Но по словам Врадий, "следствием собрана достаточная доказательственная база".

По данным следствия, в апреле 2018 года ПАО "РКК "Энергия" был заключен контракт на проведение ремонтных работ. Сумма контракта составляла более 300 миллионов рублей. Но еще до заключения договора, считает следствие, Белобородов вместе с другими сотрудниками корпорации, выставили представителю организации - подрядчика требование о необходимости передачи руководству ПАО "РКК "Энергия" 10 процентов от суммы оплаты контракта, что составляло более 31 миллиона рублей. За подписание без волокиты в дальнейшем актов приемки-передач и покровительство при исполнении контракта.

По заявлению Врадий, получить эти деньги они не смогли по независящим от них обстоятельствам, так как их действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.

Следствие установило, что 25 июля 2018 года одному из сотрудников ПАО "РКК "Энергия" были переданы 965 тысяч рублей. То есть часть от требуемой суммы. Деньги эти, считает следствие, передали лично в руки Белобородову, который отдал подчиненным 365 тысяч за посредничество .

Уголовные дела в отношении подчиненных Белобородова были выделены в отдельное производство после заключения досудебного соглашения о сотрудничестве, и фигуранты получили обвинительные приговоры.