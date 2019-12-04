Мосгорсуд сегодня признал законным арест банковских счетов фигуранта громкого уголовного дела основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви.

В августе Басманный районный суд Москвы арестовал квартиру американского бизнесмена на Большой Дмитровке и два его банковских счета: один на сумму свыше 7,4 миллиона рублей и второй - на 54 тысячи рублей. Но с квартиры Мосгорсуд на отдельном заседании снял арест.

Адвокат фигуранта уголовного дела о крупном мошенничестве в суде настаивал на снятии ареста с банковских счетов Калви, заявив, что "данное постановление нарушает интересы третьих лиц". Защита настаивает на том, что арестованные деньги - это накопления от заработной платы Калви, полученные законным способом.

По мнению следствия, арестованные деньги должны быть использованы для возмещения ущерба в случае вынесения обвинительного приговора по делу. Следствие полагает, что Калви с партнером по бизнесу бизнесменом Филиппом Дельпалем убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9 процента акций компании Internationl Financial Technology Group. Они первоначально были оценены в 3,8 миллиарда рублей при реальной стоимости, по оценке экспертов, в 600 тысяч рублей.

Калви находится под домашним арестом. Он отрицает вину и называет уголовное преследование незаконной попыткой миноритариев "Восточного" решить корпоративный спор.