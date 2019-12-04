Ярославская пятиэтажка пострадала от взрыва газа

В Ярославле более 250 человек были эвакуированы из многоэтажного дома после взрыва газа. Хлопком газовоздушной смеси повреждена несущая стена между квартирами.

Пятиэтажный панельный дом 41 на улице Панина в Ярославле "тряхнуло" поздно вечером 30 ноября, когда многие жильцы уже укладывались спать. Примчавшиеся спасатели выяснили, что в квартире на третьем этаже взорвался газ. Получивший при этом ожоги 18-летний юноша госпитализирован в реанимацию. В нескольких квартирах разрушены стены, выбиты окна.

Около 250 человек, в том числе тридцать жителей пострадавшего подъезда, пришлось срочно эвакуировать - их разместили в школе N 55, где был развернут временный пункт обогрева: все-таки на улице зима, хотя и сравнительно теплая. На следующий день, когда место ЧП осмотрели специалисты, жильцам семи подъездов разрешили вернуться домой. Те же, чьи квартиры находятся в пострадавшем втором подъезде, лишь смогли в сопровождении представителей спецслужб взять из дома документы и необходимые личные вещи.

На время ремонтно-восстановительных работ большинство жильцов подъезда предпочли перебраться к родственникам и знакомым. Шесть человек городские власти разместили в гостинице. Для обеспечения сохранности их имущества у дома круглосуточно дежурят полицейские.

В горадминистрации сообщили, что представители территориальной администрации Дзержинского района вместе с УК провели замеры на месте выбитых окон, чтобы в кратчайшие сроки остеклить рамы или закрыть их другими материалами для сохранения тепла и исключения возможности попадания осадков.

- Система отопления сохранена. Но ночью у нас на улице уже минусовая температура, поэтому мы предпринимаем все меры для недопущения разморожения подъезда, - пояснила глава администрации Дзержинского района Екатерина Мусинова.

Главное, что сегодня интересует жильцов пятиэтажки, - причины случившегося. Ведь, с их слов, газовики проверяли оборудование в доме совсем недавно. Компетентные органы с выводами не торопятся. По словам начальника главного управления МЧС по Ярославской области Олега Бочарова, по предварительной информации, жильцы одной из квартир нарушили меры безопасности.

Следственные органы СК РФ по Ярославской области и региональная прокуратура организовали проверки в связи с ЧП.

Комментарий

Ринат Бадаев, заместитель мэра по вопросам градостроительства:

- По поручению мэра мобилизованы все необходимые службы, чтобы обеспечить сохранность имущества, оказать необходимую соцподдержку, а также принять меры для безопасного нахождения в доме. Специалисты электро-, тепло-, газовой служб обеспечили проверку и подключение оборудования многоквартирного дома, кроме квартир в пострадавшем подъезде.