На предыдущей площадке, в ЦДХ, ярмарке было тесновато. Теперь места хватит всем! Фото: Сергей Михеев/ РГ

В этом году ярмарка non/fiction впервые проходит не на привычном месте. Почему?

Василий Бычков: В апреле закончил свое существование Центральный Дом художника, а здание по адресу: Крымский Вал, 10, передали Государственной Третьяковской галерее. Передача была намечена уже три года назад. Мы отошли на заранее подготовленные позиции: в Гостиный Двор. Теперь, через полгода [после переезда], мы понимаем, что все, что ни делается, к лучшему. В частности, для наших больших проектов площадки вроде Манежа и Гостиного Двора вполне комфортны.

Как постоянный посетитель non/fiction могу порадоваться: в последние годы в старом помещении было очевидно тесно. Можете привести какие-то цифры?

Василий Бычков: В Гостином Дворе площадь выставочного пространства, которое называется атриум, составляет 12 700 метров. В ЦДХ же, если все площади задействовать, получалось 9500. Благодаря этому расширилась программа: появился блок комиксов, еще одна, девятая дискуссионная зона.

Издатели выражают два опасения: во-первых, что из-за близости к Кремлю возрастет арендная цена. Во-вторых, что будут проблемы с ФСО, с подъездом, опять-таки близость к Кремлю…

Василий Бычков: Площадка действительно дороже, чем ЦДХ. Но мы, наступив себе на горло, подняли цену совсем немного, оборудованные площади подорожали процентов на 10. По поводу ФСО: никаких сложностей с подъездом нет. Но, естественно, есть своя специфика.

Что касается доступности для посетителей - я считаю, все даже лучше, чем в ЦДХ. Потому что четыре станции метро вокруг, а если кто-то на машине хочет приехать, ради бога, четыреста девяносто машино-мест под "Зарядьем".

Почему почетный гость - Израиль? И что в связи с этим будет?

Василий Бычков: Они были записаны в прошлом году, но что-то не сложилось. А в этом году все получилось, и Израиль подготовил очень хорошую программу. День почетного гостя у нас - воскресенье, 8 декабря.

Когда non/fiction начинался 21 год назад, это был оазис в пустыне. Сейчас пейзаж абсолютно другой: в Москве чуть ли не каждые выходные проходят какие-то выставки. Вы взаимодействуете с ними? Или не замечаете с высоты своего положения?

Василий Бычков: Мы их замечаем. И это прекрасно, по-моему, что наш опыт тиражируется. Но пока взаимодействия у нас нет.

Бывают ситуации, что к вам просятся маленькие издательства с очень нишевым ассортиментом, а вы говорите: "Все замечательно, но это для распродажи в "Гараже"?

Василий Бычков: Если к нам просится замечательное издательство с замечательной нишевой литературой, мы его, безусловно, берем. Я думаю, что все издательства, которые способны внести какую-то финансовую лепту в общее дело, выпускающие очень важные умные книжки, пусть даже две книжки в год, - они все у нас. Мне самому приходилось чуть ли не на своей машине довозить пару ящиков книг, чтобы некоторые издательства смогли поучаствовать.

В ЦДХ было удобно, что детской программе выделяли отдельный этаж. Как это будет в новом пространстве?

Василий Бычков: Будет как бы второй этаж ЦДХ. То есть детская программа расположена за центральной зоной номер один и иностранными издательствами. К ней примыкает детская площадка "Территория Познания", которая была в малых залах ЦДХ, основной ее темой станет театр, ведь сейчас Год театра.

Все издательства, выпускающие очень важные умные книжки, пусть даже две книжки в год, - они все у нас

А винил будет?

Василий Бычков: Мы не решились от него отказаться. А в понедельник мы делаем бесплатный вход для льготных категорий - это студенты очной формы обучения, военнослужащие срочной службы, инвалиды III группы, пенсионеры и дети от 7 до 18 лет включительно. У нас есть и специальная категория посетителей: дети до 7 лет, инвалиды I и II групп, ветераны ВОВ, Герои Советского Союза и России и члены многодетных семей - бесплатно все дни.

Кстати

На ярмарке свою новую книгу "Бродский только что ушел" представит первый заместитель главного редактора "Российской газеты" Юрий Лепский. По его словам, знакомство с творчеством Иосифа Бродского превратило его жизнь в увлекательное приключение. Этим ощущением он делится с читателями, приглашая посетить города и страны, где жил поэт. Причем почти буквально: на страницах читатель найдет QR-коды, с помощью которых можно гулять по "бродским" местам.

Встреча пройдет 9 декабря в 16.00 в "Зоне семинаров № 2".