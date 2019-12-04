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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Рельсы в два ряда

Когда встретятся в Бирюлеве метро с трамваем?
Текст: Иван Пышечкин
Российская газета - Столичный выпуск № 273(8031)
Строительство ветки метро в Бирюлеве может начаться в 2021-м и закончиться в 2024-2025 годах. Ее строительство - для городских властей вопрос решенный, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. Осталось только решить, как связать здесь подземку с трамвайной линией, проект планировки которой недавно подготовлен Институтом Генплана Москвы.

На первом участке метро длиной 20 км запланировано девять станций. Первая - на территории бывшей промзоны "ЗИЛ", где можно пересесть на МЦК. Далее линия пойдет на восток, и вторая станция разместится у парка развлечений "Остров мечты". Потом ветка повернет на юг в сторону Нагатинского затона.Чтобы добраться сюда, метростроителям придется пройти под Москвой-рекой у Нагатинского спрямления. Не менее сложным окажется и следующий перегон - снова под водой в сторону Курьянова.

Фото: Михаил Киреев/ РИА Новости
Новое метро построят под МКАД

Третий раз линия "поднырнет" под реку на пути в Москворечье-Сабурово, где для станции присмотрели место на Кавказском бульваре. И лишь потом ветка спустится в Бирюлево, жителям которого обещали провести метро еще в 70-е годы прошлого века. "Это будет настоящее событие для района. Я уже думала, что метро к нам никогда не придет. До ближайших же станций - "Пражская", "Домодедовская" и "Царицыно" - сейчас приходится ездить на автобусе до 45 минут. Потом еще столько же до центра", - говорит жительница Западного Бирюлева Ольга Черных. Ольге, кстати, повезло - станцию построят прямо возле ее дома на Востряковском проезде. Еще две остановки будет построено в Восточном Бирюлеве. В совокупности доступ к метро получат более 600 тысяч москвичей. "Метрополитен должен справиться с этой нагрузкой. Ведь наращиваются не только линейные мощности, но и пересадочные за счет сооружения БКЛ. В целом в ближайшие 10 лет метро в шаговой доступности получат 95 процентов москвичей", - рассказал "РГ" директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин.

Не отказываются власти Москвы и от планов сооружения в Бирюлеве трамвайной линии от станции метро "Пражская". С проектом ее планировки "РГ" познакомили в Институте Генплана Москвы. Рассказали, что рельсы предлагается проложить вдоль улиц Красного Маяка, Подольских Курсантов, Элеваторной, Касимовской, Донбасской, Бирюлевской, Ряжской, Липецкой и Загорьевской. Все 17 остановок намечается разместить там, где сейчас останавливаются автобусы. По расчетам проектировщиков, поездка от начала этой линии до конца займет около получаса. Трамвай будет ходить ориентировочно со скоростью 25 км/ч. Варианты трассировок пока не утверждены, поэтому могут подвергнуться корректировке в ходе работы над проектом планировки линии метро.

В ближайшие годы метро в шаговой доступности получат 95 процентов москвичей

Но то, что метро и трамвай пересекаются лишь с в одной точке, уже очевидно. Пересесть с трамвая на метро и наоборот можно будет на пересечении Липецкой и Лебедянской улиц. Отсюда даже до отдаленных кварталов можно будет доехать на трамвае не более чем за 10 минут. Но напрашивается и еще одна "стыковка" - на пересечении Липецкой улицы и Проектируемого проезда N 5108. Правда, при имеющейся планировке трамвай туда не доходит, а сворачивает на Касимовскую улицу в километре от этого места. Более ранние проекты подводили трамвай к этому перекрестку. Так что если утвердят последний вариант, то у жителей примерно сотни многоквартирных домов трамвая в шаговой доступности не будет.

Инфографика "РГ" / Михаил Шипов / Иван Пышечкин
Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Расширение московского метро
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