Компании, снимающие фильмы в Москве, получат гранты

Кинокомпании, выбирающие для съемок Москву, будут получать гранты от столичной мэрии. Пока в качестве эксперимента. Кто может рассчитывать на финансовую поддержку, узнал корреспондент "РГ".

Разработать новую систему грантов предложили известные режиссеры, продюсеры и руководители киностудий. Мол, съемки в столице - удовольствие не из дешевых, поэтому Москву в фильмах вынуждены играть другие европейские города. Компенсация затрат, пусть и частично, но проблему решит. К тому же город будет чаще мелькать на экранах, а значит, привлечет новую волну туристов, уверены в мэрии. Гранты могут получить только отечественные компании или российские подразделения иностранных студий. Главное условие - кинокартины должны выйти в прокат или показываться по телевидению. И конечно же, сцены нужно снимать в Москве - в узнаваемых общественных пространствах, парках, усадьбах... Чем больше времени в фильме займут столичные эпизоды, тем выше будут выплаты. Картины - победители международных конкурсов и фестивалей получат вдвое больше. Каждая компания может выручить до 9 млн рублей, это максимальная сумма.

Новая система грантов, по мнению кинопродюсера Алины Денисовой, благотворно скажется на российском кинорынке и облегчит жизнь кинематографистам. "Пару лет назад съемки в Москве были связаны с уймой бюрократических проволочек и согласований. Сейчас организовать съемочный процесс помогает городская кинокомиссия", - пояснила "РГ" Денисова. Главные кинороли Москвы новых туристов не привлекут, подчеркнула она. Говорит, столица для туристов из нашей страны и так узнаваемый бренд, который не нуждается в дополнительной маркетинговой поддержке. На интересе зарубежных туристов эксперимент тоже не отразится, поскольку российская кинопродукция крайне мало экспортируется.

Максимум за одну картину можно получить 9 миллионов рублей

Сценарист Екатерина Гейзерих не исключает, что гранты приведут за собой в Москву новые кинокомпании, но даже самые крутые декорации, спецэффекты и "дорогие" актеры не заменят искренней любви создателя к тому, что он делает. То есть выбор Москвы как локации должен быть оправдан. "Нужны истории, в которых город становится полноценным персонажем, участником событий, - объясняет сценарист. - Если авторы фильма с любовью отнесутся к городу, то особенно чуткий к искреннему в наши дни зритель почувствует это". Продюсер Наталия Манькова считает, что для съемок полнометражного кино одних грантов не хватит. По ее мнению, гораздо эффективнее ввести налоговые льготы для бизнеса, инвестирующего в кино.

Кстати

С февраля прошлого года в Москве работает городская кинокомиссия - своего рода служба "одного окна" в сфере кинопроизводства. Почти за два года она рассмотрела 380 заявок от российских и иностранных кинематографистов, организовав съемку более 770 киноэпизодов и телепроектов. В их числе "Гипноз" Валерия Тодоровского, "Шоколадный револьвер" Никиты Михалкова, "Опасная вода" Данилы Козловского. Засветились в Москве и проекты из Австрии, Великобритании, Испании, Италии, Китая иСША.