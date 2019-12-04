Между Белорусским и Савеловским вокзалами появится надземный переход

На перегоне между Белорусским и Савеловским вокзалами появится надземный пешеходный переход - он позволит москвичам быстро и безопасно проходить с Бутырского Вала на 1, 3 и 5-ю улицу Ямского Поля, улицу Правды и Бумажный проезд. В этом районе расположено много офисных центров и редакций крупнейших СМИ, так что переходом будут пользоваться около 20 тысяч человек ежедневно, считают проектировщики.

"После открытия первого Московского центрального диаметра "Одинцово - Лобня" интенсивность движения электропоездов на этом участке резко возросла, - объяснил необходимость стройки главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. - Перебегать через пути по существующему настилу, как это нередко делают сейчас москвичи, стало опаснее".

Сегодня на месте будущего пешеходного моста работает обычный переход со светофором, ведущий прямо через рельсы. Перед ним и раньше нередко выстраивались очереди из людей в ожидании проезда очередного аэроэкспресса или электрички. После запуска МЦД поезда стали ходить чаще. Среди пешеходов же немало тех, кто на свой страх и риск идет прямо на красный сигнал светофора. Поэтому машинисты стараются на этом участке выдерживать небольшую скорость.

Проект планировки территории, где расположится новый мост, разработал НИиПИ Градплан Москвы. Там "РГ" рассказали, что переход построят в створе 5-й улицы Ямского поля, в сутки им смогут пользоваться 17-20 тысяч человек. На прилегающей территории проведут благоустройство, так что попасть из Бегового в Тверской район и обратно можно будет не только безопасно, но и комфортно. Железная дорога в этом месте служит границей двух районов.

Длина моста - 40 метров. График строительства согласуют с РЖД, чтобы стройка не мешала проезду поездов. Построить мост планируется в 2020-22 годах.