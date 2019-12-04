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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Грузди, рыжики и бургер с крабом

На Новый Арбат приехали забайкальские и дальневосточные деликатесы
Текст: Ангелина Зеленькова
Фото: Сергей Михеев
Российская газета - Столичный выпуск № 273(8031)
Во вторник на Новом Арбате открылась Дальневосточная ярмарка, где москвичи могут попробовать рыбные деликатесы, морепродукты и разную экзотику, которой славятся 11 далеких регионов от Бурятии до Сахалина.

Раскинулась ярмарка на Новом Арбате, у домов N 13, 15 и 19 - так называемых книжек. Там вырос целый островок леса из живых горных сосен. Его украсила фигура огромного лося, натуральные камни и настоящий мох. Среди этой красоты прилавки 16 торговых шале буквально ломятся от рыбы, икры, крабов, креветок, а также дикоросов и таежных чаев. Но москвичей удивить непросто. По словам руководителя департамента торговли и услуг Алексея Немерюка, дальневосточную экзотику теперь частенько можно встретить на фестивалях цикла "Московские сезоны" - "Рыбной неделе", "Золотой осени", "Масленице", "Путешествии в Рождество". Но от этого интерес к ним меньше не становится. "Дальневосточная ярмарка пользуется популярностью у москвичей. Ее посещают более 70 тысяч покупателей, а в этом году будет еще больше, потому что ассортимент стал богаче. Например, Камчатский край привез более двух тонн икры, Магаданская область - 80 тонн креветки и три тонны краба, Забайкалье угощает колбасными и мясными деликатесами", - говорит Немерюк.

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
В каждом районе Москвы откроются ярмарки нового формата

Уже в первый день у павильонов образовалась очередь, а к выходным здесь точно будет настоящий ажиотаж. В "Камчатке" - так называется один из павильонов, продавцы щедро угощают москвичей красной икрой горбуши, кеты, кижуча. Есть у них и свежайшая слабосоленая рыба. Засолили ее парную, упаковали в вакуум и доставили в Москву. А еще в продаже рыба холодного копчения, консервы и даже полезный рыбий жир, который капсулируется, как рассказывают продавцы, буквально через три часа после вылова дикого лосося.

Ну а разве можно равнодушно рассматривать гигантские клешни камчатского краба! Живых ракообразных в Москву не привезли из опасения, что могут не купить, а перевозка аквариума - дело дорогое. "Гораздо практичнее взять варено-мороженые клешни, их достаточно разморозить, очистить и можно есть. Мы сохранили вкус моря, не все знают, что по правилам краба надо варить именно в морской воде", - рассказывает слушателям консультант Анастасия Вергелес. Стоит килограмм готового деликатеса 2400 рублей, но на пробу можно взять клешню весом граммов в 300. Так и сделала москвичка Лариса Банзакова: "Я впервые на такой ярмарке, решила попробовать все, взяла вот еще баночку икры сельди, а в соседнем павильоне рулет из оленины".

А для Натальи Балецкой ярмарка - место встречи земляков. Она давно перебралась в Москву, но скучает по родному краю. "Как все жители Приморского края, обожаю свежую рыбу. В Москве разве что сын побалует судаком, которого сам поймает на рыбалке. Зато ярмарка - настоящий праздник для нашей семьи. Только здесь берем красную икру, свежую треску, минтая, селедку. Еще ищу водоросли - в магазинах тут только китайская морская капуста, а она не такая полезная", - делится женщина.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Шеф-повара дальневосточных ресторанов угощают москвичей и своими любимыми блюдами. В меню - магаданский кукурузный суп с крабом за 350 рублей, жареный картофель со сметаной и красной икрой - 360 рублей, гребенчатая креветка в пикантном перечном соусе за 400 рублей. Но абсолютный хит продаж - бургер с крабом за 550 рублей. Москвичка Елена Терехина вышла на шумную ярмарку, увидев ее яркие огни из окна квартиры. Сразу заказала рыбный бургер, а пока он готовился, успела обежать всю ярмарку и купить домой еще магаданских креветок и мясо трубача. "Еще не удержалась и попробовала блин по особому рецепту с грибной икрой, которую делают только в Забайкалье из груздей, рыжиков и маслят", - похвалилась она.

У праздника на Новом Арбате неподдельный национальный колорит. У москвичей впереди целая рыбная неделя, в течение которой можно насладиться еще и культурной и развлекательной программой, которая продлится до 8 декабря. Это своеобразный пролог Дней Дальнего Востока, которые стартуют 12 декабря в Экспоцентре.

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