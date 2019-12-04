Park Live-2020 назвал хедлайнера фестиваля

Фестиваль Park Live, который в будущем году пройдет в Москве с 17 по 19 июля, объявил хедлайнера. Им станет группа The Killers. Американские музыканты, кстати, уже были звездами этого опен-эйра в 2013 году.

"Да, это правда! The Killers - триумфаторы самого первого Park Live, спустя семь лет, вновь станут хедлайнерами", сообщается в официальной группе фестиваля.

Знаменитые рокеры выступят во второй день - 18 июля, а пройдет их концерт в парковой зоне СК "Лужники". В этом году, напомним, фестиваль принимал гостей в Парке Горького, на этот раз место проведения в который раз решили сменить. Теперь площадка Park Live сможет вместить до 50 тысяч любителей музыки.

The Killers - американская альтернативная рок-группа, образованная в 2001 году. Коллектив выпустил пять студийных альбомов, все они попали на первое место по продажам в Великобритании и Ирландии и разошлись общим тиражом более 25 миллионов копий по всему миру.