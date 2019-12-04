Под Белгородом из-под завалов взорвавшегося дома достали тело мужчины

Под Белгородом из-под завалов взорвавшегося дома в поселке Яковлево спасатели достали тело мужчины. Очевидцы сообщили, что его увозят. Напомним, больше часа назад здесь же спасли женщину, ее с травмами отправили в больницу. Всего госпитализированы пять пострадавших при обрушении.

Напомним, взрыв бытового газа в четырехэтажке под Белгородом прогремел около 20 часов накануне. Более двух десятков жильцов были эвакуированы, им предложили разместиться в детском лагере, однако все отказались, приняв приглашение временно пожить у родственников.

Пока на месте происшествия работают правоохранители. Они устанавливают все подробности случившегося. После заключения экспертов станет понятно, подлежит ли дом восстановлению, и если нет, власти озвучат варианты предоставления жилья пострадавшим.