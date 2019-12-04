Сборная России по футболу сыграет в Москве 6 июня

Сборная России по футболу проведет четыре контрольных матча перед финальной частью чемпионата Европы-2020. Один из них 6 июня состоится в Москве.

Об этом журналистам заявил главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов. По его словам, три из четырех встречи российская команда сыграет в гостях, но соперников пока не назвал.

"Точных соперников я знаю, но называть их не могу, потому что это не подтверждено официально. Единственное, две игры мы планировали сыграть дома, две - на выезде. Но, судя по тому, как складывается, три матча мы сыграем на выезде, один - непосредственно перед чемпионатом Европы - в Москве", - приводит слова Черчесова ТАСС.

Три гостевых матча состоятся 28 и 31 марта, а также 2 июня. Заключительная контрольная игра запланирована на 6 июня и пройдет в Москве.

Черчесов также отметил, что пока не готов сказать, что двумя соперниками станут команды Польши и Молдовы, поскольку контракты на проведение матчей еще не подписаны. В тоже время он добавил, что с главными тренерами этих сборных договоренность уже достигнута.

Юбилейный ЧЕ-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля в двенадцати городах Европы, в том числе и в Санкт-Петербурге, где российская сборная примет команды Бельгии и Финляндии.