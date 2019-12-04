Собянин расширил программу закупки лекарств для онкобольных

В Москве будет расширена программа обеспечения самыми современными таргетными и иммунными лекарствами больных раком - с нынешних 6 видов онкологических заболеваний до 10 в 2020-м году. Дополнительно войдут в нее препараты, предназначенные для лечения рака мочевого пузыря, яичников, желудка, а также опухолей головы и шеи.

Такое решение принял сегодня мэр столицы Сергей Собянин в ходе заседания круглого стола по вопросам совершенствования онкологической службы, в котором приняли участие главврачи профильных стационаров и ведущие врачи-онкологи.

Собянин напомнил, что заболеваемость раком в Москве растет, но объясняется это не тем, что люди стали чаще страдать онкологией, а тем, что увеличивается продолжительность жизни и все доступнее самая современная диагностика, которая позволяет выявлять злокачественные опухоли на ранних этапах. Чаще всего онкологическими заболеваниями страдают пожилые люди. Их же доля среди населения города растет, поэтому нужно уделять борьбе с раком приоритетное внимание, подчеркнул мэр.

- Любой человек с первыми же признаками онкологического заболевания должен сопровождаться до точной диагностики и последующего лечения, это должна быть одна неразрывная цепочка, - подчеркнул глава города. - Более того, две трети этой помощи необходимо оказывать в одном учреждении. В страшной ситуации человек должен чувствовать заботу и внимание, а не метаться между разными учреждениями и направлениями.

Чтобы добиться этого, на базе наиболее крупных городских стационаров будет создано шесть многопрофильных онкологических центров, где соберут все медицинские возможности от диагностики и лекарственной терапии до хирургического лечения и диспансерного наблюдения. За каждым таким центром закрепят население одного или двух административных округов города.

Кроме того, будет внедрен новый стандарт маршрутизации больных, рассказал глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун. Если у врача поликлиники возникнут подозрения на рак, он первым делом отправит пациента на предварительную диагностику, включающую необходимый минимум исследований. Если анализы подтвердят подозрения, тогда пациент попадет к врачу-онкологу в онкодиспансер - одно из подразделений того или иного многопрофильного онкологического центра. Там поставят диагноз, после чего в многопрофильном центре проведут онкоконсилиум, чтобы выбрать точную тактику лечения.

После лечения пациент вернется для дальнейшего наблюдения в онкодиспансер. "Придя туда за лечением, человек окажется в системе одного учреждения, где его будут сопровождать от начала до выздоровления, в этом смысл", - подчеркнул Собянин.

Планируется, что статус многопрофильных онкоцентров получат Московская городская онкологическая больница № 62, ГКБ им. Д.Д. Плетнева, ГКОБ № 1, ГКБ им. С.П. Боткина, ГКБ № 40 и Московский клинический научный центр им. Логинова. Все они будут дооснащены новым оборудованием, корпусами, врачами и всем необходимым. В частности, в их структуре создадут 6 самых современных патоморфологических лабораторий. Для них уже закупили 269 единиц техники из 338 на сумму 560 млн рублей.