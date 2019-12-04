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04.12.2019 20:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Деньги не в счет

Сотрудница банка украла у пенсионера почти 8 млн рублей
Текст: Александр Степанов
Российская газета - Федеральный выпуск № 275(8033)
Сотрудники столичной полиции раскрыли хищение около 8 млн рублей у пенсионера. В преступной комбинации принимала участие работница одного из московских банков и ее сын.
Сотрудница банка перевела деньги пенсионера на подконтрольный ей счет. В квартире подозреваемой нашли 7,5 млн рублей. Фото: МВД РФ Сотрудница банка перевела деньги пенсионера на подконтрольный ей счет. В квартире подозреваемой нашли 7,5 млн рублей. Фото: МВД РФ
Сотрудница банка перевела деньги пенсионера на подконтрольный ей счет. В квартире подозреваемой нашли 7,5 млн рублей. Фото: МВД РФ

Во вторник оперативники столичного уголовного розыска задержали двух человек, которые попытались украсть крупную сумму у пожилого москвича. Разработка подозреваемых в хищении началась после того, как в полицию обратился 83-летний пенсионер. Он обнаружил, что с его банковского счета бесследно исчезли около 8 миллионов рублей.

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Как рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, в результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали участников хищения. Ими оказались сотрудница банка, где хранились деньги, и ее сын. Помощь полицейским в установлении всех фигурантов аферы оказали и сотрудники службы безопасности банка.

"Установлено, что женщина, используя свое служебное положение, вошла в автоматизированную систему финансово-кредитной организации и осуществила операцию по смене владельца расчетного счета на подконтрольное физическое лицо", - подчеркнула Ирина Волк.

Она отметила, что, к счастью, криминальная семейка не смогла до конца довести свою комбинацию и обналичить похищенные средства.

Фото: iStock
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Оперативники, нагрянувшие с обыском на квартиру банковской работницы, обнаружили в тайнике 7,5 млн рублей, происхождение которых сейчас устанавливается. Не исключено, что жертвой криминального семейства стал не только 83-летний пенсионер. Следователи возбудили уголовное дело по статьям 30 и 158 УК РФ. Сейчас мать и сын находятся под домашним арестом. Похитителям может "светить" до пяти лет лишения свободы.

Аналогичный случай произошел в ноябре в Тамбовской области. Там сотрудница банка была задержана по подозрению в хищении шести миллионов рублей со счетов пенсионеров. Мошенница в течение 4 лет выводила деньги со счетов, обманув 80 человек.

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