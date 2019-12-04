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04.12.2019 15:28
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Ярославле окажут помощь пострадавшим при взрыве газа в пятиэтажке

Текст: Элина Труханова (Ярославль)

Жильцам дома № 41 по улице Панина в Ярославле, чьи квартиры пострадали при взрыве бытового газа, окажут финансовую помощь.

По информации мэрии города, три семьи из пятиэтажного панельного дома, где поздно вечером 30 ноября взорвался газ, остаются в одной из городских гостиниц.

- Люди были размещены у нас около трех часов ночи. Мы стараемся сделать их пребывание в гостинице максимально комфортным. Им предоставлены двухместные номера и трёхразовое питание, - рассказали в отеле.

Фото: Антон Вергун/ТАСС
Взрыв газа разрушил дом под Белгородом, есть пострадавшие

Остальные жильцы частично разрушенного подъезда (всего там зарегистрировано около 30 человек) разместились у родственников и друзей. В результате ЧП сильно пострадали две квартиры - размер причиненного ущерба сейчас оценивает комиссия.

В мэрии Ярославля пояснили, что помощь оказывается по трем позициям: в случае полной утраты имущества выделяются средства на первоочередные нужды - один прожиточный минимум на каждого зарегистрированного в доме члена семьи; два прожиточных минимума на частичное возмещение утраченного имущества, а также помощь в случае причинения ущерба здоровью.

Во время взрыва серьезно пострадал один житель дома - 18-летний молодой человек. С ожогами он был доставлен в реанимацию. В областном департаменте здравоохранения сообщили, что 4 декабря специалисты больницы скорой помощи имени Соловьева провели телеконсультацию с московскими коллегами из ожогового центра Института хирургии имени Вишневского о тактике лечения этого пациента.

- Методика, выбранная ярославскими специалистами, была согласована главным комбустиологом Минздрава России Андреем Алексеевым, - рассказали в облздраве.

Решено, что высокотехнологичную медицинскую помощь больному продолжат оказывать в Ярославле.

Власть Работа власти Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ярославская область Ярославль Взрывы газа в домах
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