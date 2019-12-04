В Калуге столкнулись 11 автомобилей

В Калуге произошла массовая дорожная авария. Один человек получил травмы различной степени тяжести, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Авария произошла в центре города в 10.16. Предварительно 39-летний водитель грузовика Mercedes, ехавший по улице Марата, на нерегулируемом перекрестке с улицей Достоевского не предоставил преимущества в движении автомобилю Toyota, который ехал по Достоевского. Произошло столкновение.

После этого автомобили продолжили движение. Грузовик по инерции протащил легковую машину по всем автомобилям, припаркованным вдоль улицы. В результате полиция зафиксировала наезд на девять машин - Jeep, Opel, LADA, Ford, Hyundai, Renault, BMW, Peugeot, Nissan.

В ДТП пострадал 62-летний водитель автомобиля Toyota. Обстоятельства аварии выясняются.