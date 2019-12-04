В Подмосковье появится единый соцпакет для врачей

Единый пакет социальных гарантий для медицинского персонала решено разработать в следующем году в Московской области.

Это должно помочь окончательно ликвидировать дефицит врачей и среднего медперсонала в регионе, решили участники тематического "круглого стола", прошедшего вчера в Мособлдуме. Сегодня в Подмосковье работают 24,6 тысячи врачей. Год назад их было 23,9 тысячи. С одной стороны, 700 привлеченных за год специалистов - это неплохо. С другой - население в области прибавляется такими темпами, что дефицит ликвидировать никак не удается. Уже и квоту на целевое обучение медиков увеличили в 2,5 раза, и социальную ипотеку расширили, и ежемесячную губернаторскую доплату в размере 32 тысяч рублей специалистам самых дефицитных специальностей ввели. "Но у нас по-прежнему не хватает чуть более тысячи врачей", - говорит председатель думского комитета по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев. Больше всего, конечно, терапевтов и педиатров. Но в список дефицитных специалистов входят также анестезиологи-реаниматологи, неврологи, оториноларингологи, офтальмологи, врачи ультразвуковой диагностики, кардиологи и врачи общей практики.

По словам замминистра здравоохранения Подмосковья Светланы Лазаревой, средняя заработная плата врачей в регионе за год выросла на 11% и составляет 88,6 тысячи рублей. При этом, например, участковым педиатрам в течение года зарплату повысили почти на 20%, а терапевтам - на 18%. Тем не менее поликлиники укомплектованы врачами в среднем на 79,6%. И есть нюанс. Новые кадры с удовольствием приходят в ближний пояс области, где и жизнь повеселее, и зарплаты повыше, и к столице поближе. А в дальнем Подмосковье врачебный корпус стареет, уходит на пенсию, а молодежь не рвется им на замену. Происходит это еще и потому, что соцподдержка медицинских сотрудников в каждом муниципалитете своя. "Уровень социальных гарантий в муниципалитетах разный", - отмечает замначальника управления экономики и бюджетной политики в сфере здравоохранения и социального развития министерства экономики и финансов Подмосковья Сергей Лен. - Поэтому мы приняли решение совместно с минздравом в 2020 году разработать единую для всех муниципалитетов методику предоставления дополнительных мер соцподдержки".