В Подмосковье появится единый соцпакет для врачей

Новости

В список людей года от Bloomberg вошли два выходца из России 00:00
В больницах Доминиканы остались 18 пострадавших в ДТП россиян 04.12.2019
Польский президент не считает Россию врагом НАТО 04.12.2019
В Одессе уточнили число жертв и пострадавших при пожаре в колледже 04.12.2019
Коломейцев: Будем биться в матче с "Атлетико" 04.12.2019
Пентагон рассказал о новых поставках летальных вооружений Украине 04.12.2019
Трамп назвал "шуткой" доклад о своем импичменте 04.12.2019
Фуркад выиграл первую гонку Кубка мира за год 04.12.2019
Instagram попросит дату рождения при регистрации 04.12.2019
Видео: В Перми машина без водителя несколько минут ездила кругами 04.12.2019
Зеленский ответил на звонок Скабеевой 04.12.2019
УЕФА утвердил формат квалификации к ЧМ-2022 04.12.2019
Стали известны даты выхода сериала "Дракула" от создателей "Шерлока" 04.12.2019
Лукашенко объявил благодарность труженикам Брестской области 04.12.2019
Создатель "Шерлока" и актриса Карен Гиллан планируют совместный проект 04.12.2019
ПФР напомнил о сроках смены пенсионного фонда 04.12.2019
Скворцова призналась, что бросила фитнес через 1,5 месяца занятий 04.12.2019
Стволовые клетки "научили" доставлять лекарства к раковым опухолям 04.12.2019
Путин похвалил российские средства радиоэлектронной борьбы 04.12.2019
Трамп рассказал о проблеме контроля над ядерными вооружениями 04.12.2019
МВФ ожидает снижения ключевой ставки Банком России в декабре 04.12.2019
Бенедикт Камбербэтч написал книгу и зачитал из нее отрывок 04.12.2019
"Спартак" намерен добиться отмены наказания болельщику 04.12.2019
У существ возрастом 400 миллионов лет нашли современные глаза 04.12.2019
В Польше раскопали богатое древнегерманское военное кладбище 04.12.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будут повышать пенсии в 2020 году
Как будут повышать пенсии в 2020 году
Что надо знать о страховке, планируя новогодние путешествия
Что надо знать о страховке, планируя новогодние путешествия
Как правильно выбрать искусственную елку
Как правильно выбрать искусственную елку
04.12.2019 23:50
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Уравнение в правах

В Подмосковье появится единый соцпакет для врачей
Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Столичный выпуск № 275(8033)
Единый пакет социальных гарантий для медицинского персонала решено разработать в следующем году в Московской области.

Это должно помочь окончательно ликвидировать дефицит врачей и среднего медперсонала в регионе, решили участники тематического "круглого стола", прошедшего вчера в Мособлдуме. Сегодня в Подмосковье работают 24,6 тысячи врачей. Год назад их было 23,9 тысячи. С одной стороны, 700 привлеченных за год специалистов - это неплохо. С другой - население в области прибавляется такими темпами, что дефицит ликвидировать никак не удается. Уже и квоту на целевое обучение медиков увеличили в 2,5 раза, и социальную ипотеку расширили, и ежемесячную губернаторскую доплату в размере 32 тысяч рублей специалистам самых дефицитных специальностей ввели. "Но у нас по-прежнему не хватает чуть более тысячи врачей", - говорит председатель думского комитета по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев. Больше всего, конечно, терапевтов и педиатров. Но в список дефицитных специалистов входят также анестезиологи-реаниматологи, неврологи, оториноларингологи, офтальмологи, врачи ультразвуковой диагностики, кардиологи и врачи общей практики.

Фото: iStock
С дефицитом врачей поборются рублем

По словам замминистра здравоохранения Подмосковья Светланы Лазаревой, средняя заработная плата врачей в регионе за год выросла на 11% и составляет 88,6 тысячи рублей. При этом, например, участковым педиатрам в течение года зарплату повысили почти на 20%, а терапевтам - на 18%. Тем не менее поликлиники укомплектованы врачами в среднем на 79,6%. И есть нюанс. Новые кадры с удовольствием приходят в ближний пояс области, где и жизнь повеселее, и зарплаты повыше, и к столице поближе. А в дальнем Подмосковье врачебный корпус стареет, уходит на пенсию, а молодежь не рвется им на замену. Происходит это еще и потому, что соцподдержка медицинских сотрудников в каждом муниципалитете своя. "Уровень социальных гарантий в муниципалитетах разный", - отмечает замначальника управления экономики и бюджетной политики в сфере здравоохранения и социального развития министерства экономики и финансов Подмосковья Сергей Лен. - Поэтому мы приняли решение совместно с минздравом в 2020 году разработать единую для всех муниципалитетов методику предоставления дополнительных мер соцподдержки".

Экономика Работа Охрана труда Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Роскосмос ответил на статью о "крахе" России как космической державы
Путин заявил о готовности сохранить украинский транзит
Правительство РФ зеркально ответит на продление Украиной спецпошлин
КНДР предупредила США о возможности полномасштабной войны
Патриарх Кирилл прокомментировал закон о домашнем насилии