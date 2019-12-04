Больных ВИЧ-инфекцией в столице почти вдвое меньше, чем по всей стране. Такие данные журналистам привел руководитель Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом Алексей Мазус.

По его словам, на сто тысяч москвичей в среднем приходится 256 случаев заболеваний, а в целом по России - 435. Вместе с тем, говорит Мазус, новых ВИЧ-инфицированных в Москве с каждым годом все меньше. В прошлом году их было чуть больше трех тысяч человек, а за десять месяцев 2019 года - стало меньше на девять процентов. По мнению Алексея Мазуса, свою роль сыграла профилактика: обследование на ВИЧ в этом году прошли уже более 4,6 миллиона человек. Однако, подчеркнул он, выборка не самая чистая, поскольку обследоваться в столицу приезжают и жители других регионов.

По словам медиков, положительный ВИЧ-статус - не приговор. Например, инфицированные женщины сегодня в большинстве случаев вынашивают и рожают здоровых детей. Для нормальной жизни нужно вовремя начинать терапию, поэтому тянуть с обследованием ни в коем случае нельзя.

Около трех процентов жителей столицы до сих пор не знают, что такое ВИЧ, как передается инфекция, а главное - как с ней бороться

По словам Мазуса, около трех процентов жителей столицы до сих пор не знают, что такое ВИЧ, как передается инфекция, а главное - как с ней бороться. Некоторые черпают информацию из интернета, используя непроверенные данные из сомнительных источников. И ведутся на мифы - мол, подцепить ВИЧ можно при поцелуях, объятиях и рукопожатиях. В этом смысле важно начинать профилактику с раннего возраста, говорит Мазус. "Маленькие дети должны понимать, что брошенные на улице или в подъезде шприцы опасны. Их нужно обходить стороной и ни в коем случае не трогать руками, иначе можно поцарапаться - объясняет он. - Тем не менее дети колются иголками. Каждый год мы получаем около 20 похожих обращений. Иногда назначаем профилактическое лечение. Ни одного случая заражения не было, но такая опасность существует".

Кстати

В Москве работают несколько кабинетов консультирования и добровольного обследования на ВИЧ-инфекцию, где сдать анализ может любой человек. Обследование бесплатное и анонимное. Адреса можно найти на сайте spid.ru. любые вопросы о ВИЧ-инфекции можно задать по телефону круглосуточной "Горячей линии": 8 (495) 366-62-38.