Вучич принял приглашение приехать в Россию на День Победы

Президент Сербии Александр Вучич приедет в Россию на празднование 75-летия окончания Великой Отечественной войны. Ранее в ходе переговоров Владимир Путин пригласил своего сербского коллегу приехать в Москву в мае.

"Господин Вучич принял приглашение приехать на торжественные мероприятия, которые пройдут 9 мая в Москве", - сообщил Путин по итогам переговоров с Вучичем.

Он добавил, что российская сторона будет рада видеть сербских военных среди участников парада на Красной площади. В своем выступлении Вучич заметил, что присутствовать на Дне Победы в Москве - огромная честь для сербского народа.