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04.12.2019 17:26
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Вучич принял приглашение приехать в Россию на День Победы

Текст: Айсель Герейханова (Сочи)

Президент Сербии Александр Вучич приедет в Россию на празднование 75-летия окончания Великой Отечественной войны. Ранее в ходе переговоров Владимир Путин пригласил своего сербского коллегу приехать в Москву в мае.

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области
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"Господин Вучич принял приглашение приехать на торжественные мероприятия, которые пройдут 9 мая в Москве", - сообщил Путин по итогам переговоров с Вучичем.

Он добавил, что российская сторона будет рада видеть сербских военных среди участников парада на Красной площади. В своем выступлении Вучич заметил, что присутствовать на Дне Победы в Москве - огромная честь для сербского народа.

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