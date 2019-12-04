Шнур для зарядки телефона, чья-то куртка, холодильник среди обломков рухнувшей стены дома в поселке Яковлево под Белгородом - все это похоже на декорацию для триллера. Рядом с руинами - импровизированный столик с поминальными лампадками: ведь вчера уже далеко за полночь под завалами обнаружили тело молодого человека - ему было 36 лет.

Жильцы приезжают к развалинам, сотрудники МЧС выносят из квартир уцелевшие вещи, люди выбирают свои, складывают в клетчатые сумки, выданные администрацией, и, похожие на челноков из 90-х, бредут с ними к машинам. Женщина с такой же сумкой эмоционально рассказывает кому-то по телефону, как произошел взрыв:

- Да ничто не предвещало! Ничто, понимаешь? Я дома была, и тут хлопнуло так, что я подумала: на дороге, может, что-то случилось. Или в соседнем доме. Поворачиваюсь, а тут перекорежило двери... Стены нет, и я стою - босая...

В администрации и МФЦ сейчас ведут учет жителей дома, некоторым придется восстанавливать утерянные документы. Владельцам квартир предоставят жилье в новом доме в этом же поселке. По словам главы региона Евгения Савченко, жилье будет равноценным тому, что они имели в пострадавшем доме. Планируется, что это произойдет уже будущим летом, а до этого люди смогут жить в маневренном фонде. Напомним, что люди уже получили по 40 тысяч рублей на первоочередные нужды - эту сумму выделили из бюджетов разных уровней и от компании-инвестора.

Помимо этого, работодатель поселка Яковлево выделит каждой из пострадавших семей по 500 тысяч рублей на приобретение домашней техники и мебели. Пострадавший от взрыва дом уже готовят к сносу. На его месте уже предложено не строить никаких зданий.

Шесть человек пострадавших пока находятся в больнице: двое - в районной, еще четверо - в областной. В тяжелом состоянии двое: мужчина с разбитым лицом и женщина с ожогами. За ними наблюдают в реанимации.

О причинах случившегося пока не говорят ни чиновники, ни представители силовых ведомств.