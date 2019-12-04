Новости

Фуркад выиграл первую гонку Кубка мира за год 21:29
Instagram попросит дату рождения при регистрации 21:27
Видео: В Перми машина без водителя несколько минут ездила кругами 20:41
Зеленский ответил на звонок Скабеевой 20:18
УЕФА утвердил формат квалификации к ЧМ-2022 20:17
Стали известны даты выхода сериала "Дракула" от создателей "Шерлока" 20:15
Лукашенко объявил благодарность труженикам Брестской области 19:48
Создатель "Шерлока" и актриса Карен Гиллан планируют совместный проект 19:30
ПФР напомнил о сроках смены пенсионного фонда 19:24
Скворцова призналась, что бросила фитнес через 1,5 месяца занятий 19:16
Стволовые клетки "научили" доставлять лекарства к раковым опухолям 18:59
Путин похвалил российские средства радиоэлектронной борьбы 18:49
Трамп рассказал о проблеме контроля над ядерными вооружениями 18:48
МВФ ожидает снижения ключевой ставки Банком России в декабре 18:39
Бенедикт Камбербэтч написал книгу и зачитал из нее отрывок 18:32
"Спартак" намерен добиться отмены наказания болельщику 18:30
У существ возрастом 400 миллионов лет нашли современные глаза 18:30
В Польше раскопали богатое древнегерманское военное кладбище 18:25
Трамп отказался от пресс-конференции на саммите НАТО 18:16
Skoda Karoq получит в России восьмиступенчатый "автомат" 18:13
Трамп назвал соглашения с РФ в ядерной сфере самой важной проблемой 18:07
Омская мэрия объяснила, почему в детсаду прикрутили елку к потолку 18:03
Столтенберг рассказал об одновременном диалоге и сдерживании России 17:59
Москву парализовали 9-бальные пробки 17:57
Объявлена дата премьеры нового сезона "Доктора Кто" 17:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будут повышать пенсии в 2020 году
Как будут повышать пенсии в 2020 году
Что надо знать о страховке, планируя новогодние путешествия
Что надо знать о страховке, планируя новогодние путешествия
Как правильно выбрать искусственную елку
Как правильно выбрать искусственную елку
04.12.2019 20:21
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Тут хлопнуло, и стены нет

Жильцам пострадавшего от взрыва дома под Белгородом предоставят новое жилье
Текст: Анна Скрипка (Белгород)
Российская газета - Федеральный выпуск № 275(8033)
Шнур для зарядки телефона, чья-то куртка, холодильник среди обломков рухнувшей стены дома в поселке Яковлево под Белгородом - все это похоже на декорацию для триллера. Рядом с руинами - импровизированный столик с поминальными лампадками: ведь вчера уже далеко за полночь под завалами обнаружили тело молодого человека - ему было 36 лет.

Жильцы приезжают к развалинам, сотрудники МЧС выносят из квартир уцелевшие вещи, люди выбирают свои, складывают в клетчатые сумки, выданные администрацией, и, похожие на челноков из 90-х, бредут с ними к машинам. Женщина с такой же сумкой эмоционально рассказывает кому-то по телефону, как произошел взрыв:

Фото: Антон Вергун/ТАСС
Семье погибшего при взрыве под Белгородом выплатят миллион рублей

- Да ничто не предвещало! Ничто, понимаешь? Я дома была, и тут хлопнуло так, что я подумала: на дороге, может, что-то случилось. Или в соседнем доме. Поворачиваюсь, а тут перекорежило двери... Стены нет, и я стою - босая...

В администрации и МФЦ сейчас ведут учет жителей дома, некоторым придется восстанавливать утерянные документы. Владельцам квартир предоставят жилье в новом доме в этом же поселке. По словам главы региона Евгения Савченко, жилье будет равноценным тому, что они имели в пострадавшем доме. Планируется, что это произойдет уже будущим летом, а до этого люди смогут жить в маневренном фонде. Напомним, что люди уже получили по 40 тысяч рублей на первоочередные нужды - эту сумму выделили из бюджетов разных уровней и от компании-инвестора.

Помимо этого, работодатель поселка Яковлево выделит каждой из пострадавших семей по 500 тысяч рублей на приобретение домашней техники и мебели. Пострадавший от взрыва дом уже готовят к сносу. На его месте уже предложено не строить никаких зданий.

Шесть человек пострадавших пока находятся в больнице: двое - в районной, еще четверо - в областной. В тяжелом состоянии двое: мужчина с разбитым лицом и женщина с ожогами. За ними наблюдают в реанимации.

О причинах случившегося пока не говорят ни чиновники, ни представители силовых ведомств.

Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Белгородская область Белгород Взрывы газа в домах
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Роскосмос ответил на статью о "крахе" России как космической державы
Путин заявил о готовности сохранить украинский транзит
Правительство РФ зеркально ответит на продление Украиной спецпошлин
КНДР предупредила США о возможности полномасштабной войны
Патриарх Кирилл прокомментировал закон о домашнем насилии