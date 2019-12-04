В Ярославской больнице скорой медпомощи имени Соловьева жителю Костромы пришили руку, оторванную транспортером.

В департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области рассказали, что за помощью к ярославским коллегам обратились врачи из Костромы: к ним 11 ноября поступил мужчина, которому на асфальтобетонном заводе транспортером оторвало правую руку. Поскольку операции по реплантации (хирургическому приживлению отделенной от организма конечности) в Костроме не делают, пострадавшего экстренно госпитализировали в Ярославскую больницу имени Соловьева. Мужчина был доставлен на операционный стол через четыре часа после происшествия в стабильно тяжелом состоянии.

- Сложная высокотехнологичная операция по реплантации верхней конечности длилась больше пяти часов, - рассказала директор больницы имени Соловьева Наталья Даниленко. - Работала мультидисциплинарная бригада врачей, сформированная из опытных травматологов, микрохирургов и анестезиологов-реаниматологов. Одновременно они работали и с отчлененной конечностью, и с раной в области плеча.

Как пояснила и. о. заведующей восьмым отделением травматологии, ортопедии и хирургии кисти Соловьевской больницы Елена Афонина, при таких травмах сначала восстанавливается костный сегмент, в данном случае плечевая кость: был выполнен остеосинтез стержнем, то есть ускоренное сращивание костной ткани при помощи соединения отломков металлоконструкциями.

Операции по реплантации конечностей проводят нечасто: с внедрением автоматизации на производстве несчастные случаи уже редки

- После восстановления стабильности скелета хирурги переходят к следующему этапу - восстановлению кровоснабжения конечности, - пояснила и. о. завотделением. - Сшивают артерии, вены, и потом восстанавливаются нервы, мышцы, сухожилия.

В больнице сообщили, что сейчас мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан домой. После того как его рука полностью заживет, реабилитация займет около полугода.

По словам Натальи Даниленко, в последние годы операции по реплантации конечностей в больнице проводятся нечасто: подобные несчастные случаи уже редки, что связано с развитием техники и автоматизацией производственных процессов. За последние десять лет было сделано не больше трех-четырех подобных операций.

Соцсети на информацию об уникальной операции отреагировали восторженными отзывами. Ярославцы искренне восхитились работой своих земляков, назвав их гордостью России и заявив, что "вот таким людям надо платить сотни тысяч, а не местным чиновникам".

- Мне после ДТП ногу спасли примерно так же, на коже висела. Сейчас хожу, хромаю немного, но нога на месте. Больница имени Соловьева очень хорошая и многих спасает, - написал в популярном ярославском паблике пользователь Сети Сергей Вячеславович.

Прямая речь

Руслан Саитгареев, директор департамента здравоохранения Ярославской области:

- Больница имени Соловьева - травмоцентр первого уровня, где выполняются наисложнейшие операции не только жителям Ярославской области, но и Костромской, Вологодской, Владимирской. На некоторые виды операций в Ярославль приезжают пациенты из Москвы, Архангельска, Санкт-Петербурга.