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04.12.2019 13:49
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Пришили за пять часов

Ярославские врачи провели уникальную операцию
Текст: Элина Труханова (Ярославль)
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 274(8032)
В Ярославской больнице скорой медпомощи имени Соловьева жителю Костромы пришили руку, оторванную транспортером.
Фото: Департамент здравоохранения и фармации Ярославской области Пациенту предстоит период длительной реабилитации под контролем костромских и ярославских врачей. Фото: Департамент здравоохранения и фармации Ярославской области
Пациенту предстоит период длительной реабилитации под контролем костромских и ярославских врачей. Фото: Департамент здравоохранения и фармации Ярославской области

В департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области рассказали, что за помощью к ярославским коллегам обратились врачи из Костромы: к ним 11 ноября поступил мужчина, которому на асфальтобетонном заводе транспортером оторвало правую руку. Поскольку операции по реплантации (хирургическому приживлению отделенной от организма конечности) в Костроме не делают, пострадавшего экстренно госпитализировали в Ярославскую больницу имени Соловьева. Мужчина был доставлен на операционный стол через четыре часа после происшествия в стабильно тяжелом состоянии.

Фото: iStock
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- Сложная высокотехнологичная операция по реплантации верхней конечности длилась больше пяти часов, - рассказала директор больницы имени Соловьева Наталья Даниленко. - Работала мультидисциплинарная бригада врачей, сформированная из опытных травматологов, микрохирургов и анестезиологов-реаниматологов. Одновременно они работали и с отчлененной конечностью, и с раной в области плеча.

Как пояснила и. о. заведующей восьмым отделением травматологии, ортопедии и хирургии кисти Соловьевской больницы Елена Афонина, при таких травмах сначала восстанавливается костный сегмент, в данном случае плечевая кость: был выполнен остеосинтез стержнем, то есть ускоренное сращивание костной ткани при помощи соединения отломков металлоконструкциями.

Операции по реплантации конечностей проводят нечасто: с внедрением автоматизации на производстве несчастные случаи уже редки

- После восстановления стабильности скелета хирурги переходят к следующему этапу - восстановлению кровоснабжения конечности, - пояснила и. о. завотделением. - Сшивают артерии, вены, и потом восстанавливаются нервы, мышцы, сухожилия.

В больнице сообщили, что сейчас мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан домой. После того как его рука полностью заживет, реабилитация займет около полугода.

По словам Натальи Даниленко, в последние годы операции по реплантации конечностей в больнице проводятся нечасто: подобные несчастные случаи уже редки, что связано с развитием техники и автоматизацией производственных процессов. За последние десять лет было сделано не больше трех-четырех подобных операций.

Фото: Пресс-служба УрФУ
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Соцсети на информацию об уникальной операции отреагировали восторженными отзывами. Ярославцы искренне восхитились работой своих земляков, назвав их гордостью России и заявив, что "вот таким людям надо платить сотни тысяч, а не местным чиновникам".

- Мне после ДТП ногу спасли примерно так же, на коже висела. Сейчас хожу, хромаю немного, но нога на месте. Больница имени Соловьева очень хорошая и многих спасает, - написал в популярном ярославском паблике пользователь Сети Сергей Вячеславович.

Прямая речь

Руслан Саитгареев, директор департамента здравоохранения Ярославской области:

- Больница имени Соловьева - травмоцентр первого уровня, где выполняются наисложнейшие операции не только жителям Ярославской области, но и Костромской, Вологодской, Владимирской. На некоторые виды операций в Ярославль приезжают пациенты из Москвы, Архангельска, Санкт-Петербурга.

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