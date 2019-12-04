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04.12.2019 07:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Камчатский СК начал проверку из-за нападения стаи собак на ребенка

Текст: Юлия Гарднер

В СУ СК РФ по Камчатскому краю начали доследственную проверку после нападения стаи собак на ребенка.

Фото: iStock
В Перми стая бродячих собак напала на детей

ЧП произошло 28 ноября возле одной из школ Вилючинска. В соцсетях появилось видео, на котором запечатлено, как несколько бродячих животных напали на девочку и потащили ее. Отбить школьницу удалось прохожим. От опасных травм ее спасла толстая зимняя куртка.

Как сообщает региональное следственное управление, будет дана надлежащая юридическая оценка действиям ответственных за отлов бродячих животных лиц.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край
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