Камчатский СК начал проверку из-за нападения стаи собак на ребенка

В СУ СК РФ по Камчатскому краю начали доследственную проверку после нападения стаи собак на ребенка.

ЧП произошло 28 ноября возле одной из школ Вилючинска. В соцсетях появилось видео, на котором запечатлено, как несколько бродячих животных напали на девочку и потащили ее. Отбить школьницу удалось прохожим. От опасных травм ее спасла толстая зимняя куртка.

Как сообщает региональное следственное управление, будет дана надлежащая юридическая оценка действиям ответственных за отлов бродячих животных лиц.