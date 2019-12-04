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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Моряки ТОФ отремонтировали более сотни военно-мемориальных объектов

Текст: Ольга Журман

В уходящем году в Приморье и на Камчатке моряками Тихоокеанского флота отремонтировано более ста воинских захоронений, военно-мемориальных объектов и памятников, сообщил "РГ" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту капитан второго ранга Николай Воскресенский.

Летчики-истребители морской авиации ТОФ будут летать над Арктикой

На флоте существует план военно-мемориальной работы, в соответствии с которым в 2019 году силами военнослужащих Тихоокеанского флота отремонтировано более 60 воинских захоронений. Они расположены на территории гарнизонов флота. Приведены в порядок также 40 военно-мемориальных объектов и около 20 памятников. Специалистами ТОФ паспортизировано пять воинских захоронений.

В 2020 году - в год 75-летия победы в Великой Отечественной войне - работа будет продолжена.

- Намечены мероприятия по поддержанию, реставрации и восстановлению объектов, увековечивающих память павших за Родину. Всего в зоне ответственности ТОФ находится 76 воинских захоронений, 93 военно-мемориальных объекта, 26 памятников и мемориалов, - сообщил Николай Воскресенский.

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