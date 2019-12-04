На Сахалине циклон не помешал будущим выпускникам написать сочинение

Отмена занятий в школах трех муниципальных образований Сахалинской области 4 декабря не коснулась учащихся одиннадцатых классов, которые в этот день писали итоговое сочинение по русскому языку для допуска к единому государственному экзамену, сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

Напомним, неожиданный выходной в связи с прохождением по островам циклона получили школьники Макаровского, Углегорского и Томаринского районов.

Одиннадцатиклассникам же пришлось "под завыванье вьюги" демонстрировать умение грамотно излагать на бумаге свои мысли. В итоговом испытании в общей сложности приняли участие почти 2,9 тысячи будущих выпускников Сахалина и Курил.

Темы сочинения школьники узнали за 15 минут до начала работы. Им предложили в течение трех часов 55 минут письменно поразмышлять над одним из четырех вопросов. Над чем вас заставил задуматься роман Л. Н. Толстого "Война и мир"? Согласны ли вы с тем, что безвыходных ситуаций не существует? Всегда ли легко различить добро и зло? Как победить в себе гордыню?

Проверку сочинений сначала проведут в школах, затем работы отсканируют в региональном Центре обработки информации и направят в федеральный Центр тестирования. Узнать результаты - зачет или не зачет - можно будет не позднее 18 декабря этого года.

Тем, кто не пройдет испытание, возможность исправить ситуацию дадут 5 февраля и 6 мая 2020 года.