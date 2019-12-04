На Сахалине из-за метели закрыли проезд на нескольких участках дорог

Сильный снегопад на Сахалине стал причиной остановки движения всех видов автотранспорта, кроме техники дежурных служб, на участках дорог: Стародубское - Макаров, Арсентьевка - Ильинский, Тымовское - Оха, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Сахалинской области.

Ситуацию на этих участках контролируют сотрудники ГИБДД. Действуют мобильные пункты обогрева для водителей и пассажиров. Более 150 единиц техники направлено на расчистку дорог.

Во время метели нарушено энергоснабжение села Восточное Макаровского района. Роботники энергокомпании ведут восстановительные работы.

Школьникам Макаровского, Углегорского и Томаринского районов непогода принесла внеплановый выходной - занятия отменены.

Прекратили движение на время прохождения циклона паромы на морской переправе Холмск - Ванино. Аэропорт и железная дорога острова работают в обычном режиме.

По прогнозам синоптиков, метель с сильным ветром и видимостью не более 500 метров 4 декабря будет бушевать в Охинском, Ногликском, Смирныховском, Александровск-Сахалинском, Тымовском, Поронайском, Углегорском, Томаринском, Холмском и Невельском районах области. Умеренные снегопады с ветром до 13-18 метров в секунду пройдут в Макаровском, Долинском, Корсаковском, Анивском районах и городе Южно-Сахалинске. В Южно-Курильском и Курильском районах ветер может усилиться до 23-28 метров в секунду.