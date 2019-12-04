Напавший на полицейских хабаровчанин стал фигурантом двух дел

Оказавший сопротивление сотрудникам ДПС 67-летний мужчина стал фигурантом двух уголовных дел. Его обвинили в угрозе применения насилия к представителям власти.

По версии следствия, 27 ноября во дворе жилого дома в Индустриальном районе Хабаровска мужчина угрожал отверткой сотруднику полиции. Тот пришел к нему, чтобы составить административный протокол о нарушении ПДД.

После агрессивный горожанин попытался скрыться от правоохранителей. При этом, уходя от погони, врезался в попутный автомобиль. Вдобавок он отказался подчиняться подоспевшему экипажу ДПС, угрожая им все той же отверткой. В ответ полицейские избили водителя, за что стали фигурантами уголовного дела о превышении полномочий.

"В ходе следствия мужчина вину не признает. Установлено, что ранее он был лишен водительских прав", - сообщили в пресс-службе краевого следственного управления СК РФ.